Luis Díaz, del festejo al lamento; falló increíble opción frente al arco, con Bayern Múnich

Este sábado, Bayern Múnich visitó a Unión Berlín, por el duelo correspondiente a la décima jornada de la Bundesliga, con la obligación de ganar, para seguir en la parte más alta de la tabla y mantener el invicto.

Luis Díaz fue uno de los protagonistas en el encuentro, como de costumbre, anotando un golazo de 'fantasía', que significó la igualdad parcial del cuadro 'bávaro', que no la estaba pasando bien e, incluso, iba abajo del marcador.

Sin embargo, el colombiano pasó de la alegría al lamento solo minutos después de marcar, pues, en una jugada de ataque, un pase filtrado lo dejó solo frente al arco. No obstante, definió mal y erró lo que era la ventaja para el Bayern Múnich.

Luis Díaz misses a 1v1 with the keeper pic.twitter.com/oz3pUAPn6V — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 8, 2025