Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, del festejo al lamento; falló increíble opción frente al arco, con Bayern Múnich

Luis Díaz, del festejo al lamento; falló increíble opción frente al arco, con Bayern Múnich

El colombiano, quien venía de anotar un auténtico golazo, solo minutos después tuvo una acción de frente al arco que falló; hubiera significado el triunfo parcial del Bayern.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 8 de nov, 2025
Luis Díaz, en duelo con el Bayern Múnich, por Bundesliga.
Foto: AFP.

