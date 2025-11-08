"Fracaso histórico"; piden a James Rodríguez salvar a León de un papelón de marca mayor

A falta de un partido que cerrará un torneo para el ‘olvido', en el Club León se presenta improbable escenario, que podría sentenciar histórico anti récord en el cuadro ‘esmeralda’.

Y es que, tras un semestre en el que el equipo de Guanajuato no ha encontrado su mejor versión futbolística, ni siquiera de la mano de James Rodríguez; como reflejo de esto, las estadísticas dejan unos números de ‘terror’, que, de cara al último encuentro por el Torneo Apertura, León queda en comprometida situación.

Es más; tan complejo es el panorama, que el equipo 'fiera' no solo tendrían que vencer a Puebla este sábado 8 de noviembre, sino que, además de eso, tendría que golearlos con un mínimo de once goles de diferencia, para evitar la tragedia.

James Rodríguez, volante colombiano de León Foto: AFP

¿Cuál es el anti récord que León podría logar con James Rodríguez?

Para entender la difícil y crítica situación de León durante este segundo semestre del 2025, hay que rememorar lo que fueron las campañas de 2015 y 2013, cuando el conjunto ‘esmeralda’ selló sus dos peores campañas en toda la historia del fútbol mexicano.

En 2015, cuando los de Guanajuato eran dirigidos por Juan Antonio Pizzi; al final del torneo terminaron sumando un total de 16 unidades, con una diferencia de cinco goles en contra.

Pero eso no fue todo, pues en 2013, cuando Gustavo Matosas estaba al mando del Club León, sumó los mismos 16 puntos, con una diferencia negativa de cuatro goles en contra; no fueron números igual de ‘escandalosa’ al torneo de 2015, pero sí lo suficiente para sellar otra de las peores campañas en la historia.

Ahora, el equipo ‘fiera’ está ante un nuevo escenario de ‘terror’ en toda su historia, pues, a falta de un partido para ponerle fin a su participación en el torneo, el cuadro verde solo suma trece unidades; reflejo de tres victorias, cuatro empates y nueve victorias.

No obstante, para complicar más la situación, el Club León actualmente tiene 16 goles en contra, como saldo negativo, por lo que, para evitar hacer la peor campaña de toda su historia en el fútbol mexicano, deberían ganar por once anotaciones de diferencia, como mínimo.

James Rodríguez con el León de México - Foto: Getty Images

Evidentemente, aunque en el fútbol todo puede pasar, el panorama que se presenta es demasiado improbable, especialmente por el nivel futbolístico que ha mostrado el equipo durante todo el semestre.

Sumado a eso, es importante recalcar que el compromiso contra Puebla, este sábado, podría significar la única presencia en campo de James Rodríguez con los de Guanajuato.