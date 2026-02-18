Selección Colombia vs Brasil EN VIVO; hora y TV del partido del Sudamericano femenino Sub-20

La Selección Colombia comenzó perdiendo 1-0 con Ecuador en el hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20, pero tendrá más oportunidades de sumar puntos y buscar el cupo al Mundial de la categoría. Por eso, el rival ahora a vencer será Brasil, este jueves 19 de febrero, en la fecha 2 de esta ronda definitiva del torneo de la Conmebol.

El equipo 'tricolor' dirigido por Carlos Paniagua deberá buscar mejores resultados para conseguir estar en el certamen orbital de la FIFA, sabiendo que aún le quedan cuatro encuentros para conseguirlo, y por las buenas sensaciones que dejaron en la fase de grupos, hay optimismo y esperanza.



Selección Colombia vs Brasil EN VIVO, hora y TV del partido de Sudamericano femenino Sub-20

Fecha: jueves 19 de febrero

Hora: 6:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Luis Alfonso Giagni (Villa Elisa, Paraguay)

Transmisión: Gol Caracol HD2 (Caracol HD2 de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com (web).

Recuerde que la transmisión de este partido de la Selección Colombia lo podrá ver, como siempre, con el sello de Gol Caracol, con la narración de Carlos Alberto Morales 'La Voz del Gol en Colombia', los comentarios de Ricardo Orrego, los datos de Marina Granziera, y el análisis también de nuestra técnica invitada Yinaris García.

Luisa Agudelo, capitán de la Selección Colombia en Sudamericano femenino Sub-20 - Foto: Conmebol

La 'tricolor' aún le queda jugar contra Brasil, Paraguay, Venezuela y Argentina, sabiendo que el camino es largo todavía para luchar por el título y conseguir uno de los cuatro cupos que

dará el Sudamericano femenino Sub-20 para el Mundial de la categoría, que será en el mes de septiembre de 2026, en Polonia.



De la mano de Maithé López, goleadora con dos anotaciones en el actual certamen internacional de Conmebol, con la calidad de Mariana Silva, Isabella Díaz y Juana Ortegon, y con la seguridad de la arquera y capitán Luisa Agudelo, la Selección Colombia se medirá con la 'canarinha', que llega de vencer 3-1 a las anfitrionas.

Los otros partidos de este jueves por la fecha 2 en el Sudamericano femenino Sub-20, son Venezuela vs Paraguay (4:00 p.m.) y Argentina vs Ecuador (8:00 p.m.



Partidos de Selección Colombia en hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20:

Fecha 1

Colombia 0-1 Ecuador

Fecha: lunes 16 de febrero

Estadio: Carfem (Ypané, Paraguay)

Colombia vs. Ecuador - Fecha 1 del Hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20. La Tri.

Fecha 2

Fecha 3

Colombia vs Paraguay

Fecha: domingo 22 de febrero

Hora: 8:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Carfem (Ypané, Paraguay)

Transmisión: Gol Caracol (Señal HD2 de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com (web)

Fecha 4

Colombia vs Venezuela

Fecha: miércoles 25 de febrero

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Luis Alfonso Giagni (Villa Elisa, Paraguay)

Transmisión: Gol Caracol (Señal HD2 de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com (web)

Fecha 5

Colombia vs Argentina

Fecha: sábado 28 de febrero

Hora: por definir

Estadio: por definir

Transmisión: Gol Caracol