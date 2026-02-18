Clasificación general del UAE Tour, tras la etapa 3: nuevo líder y un colombiano se metió al podio

El italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) ha efectuado un golpe doble con el triunfo de etapa y liderato en la tercera jornada del Tour UAE disputada entre Umm al Quwain y Jebel Mobrah, de 183 km, primera etapa de montaña de la ronda emiratí, en la que batió al mexicano Isaac del Toro, segundo, y se hundió el anterior maillot rojo, el belga Remco Evenepoel.

Gran batalla en Jebel Mobrah en la que Antonio Tiberi (Frosinone, 24 años) fue el más fuerte entre los favoritos, logrando en solitario una victoria que le permitió estrenarse en una carrera World Tour y enfundarse el maillot rojo.

Tiberi, que había contestado a 6 de meta a un ataque del austríaco Felix Gall, contragolpeó a 3 del final para no volver a mirar atrás y llevarse la etapa con un tiempo de 4h.24.57, a una media de 41,4 km/hora. Le siguió Isaac del Toro, en un ascenso de menos a más, a 15 segundos, lo que le permitió al mexicano ponerse en la general a 21 segundos del italiano.

La tercera plaza fue para el belga Van Eetvelt (Lotto), a 29, seguido del grupo de Gall y del colombianoHarold Tejada, quien se puso tercero en la general. El batacazo del día se lo llevaron Adam Yates (UAE), a 1.38, y Evenepoel, a 2.04, quien se despidió de las opciones en la general. El primer español fue Markel Beloki, a 3 minutos.



De la tranquilidad a la batalla total

Después de la jornada de la tormenta de arena por el desierto y de la cita con el cronómetro llegó el examen de montaña en el inédito Jebel Mobrah, un puerto largo donde debían citarse los favoritos. Un escenario al final de una enorme llanura por donde trascurrió la jornada conforme al guión habitual.



Para empezar, escapada de dos hombres del Alpecin: el suizo Silvan Dillier y el belga Jonas4h Rickaert. El animoso dúo llegó a tener 8 minutos de renta, pero sabían que iban a reaccionar en el pelotón, sobre todo con equipos como el UAE y Red Bull, ya que Del Toro y Evenepoel se iban a jugar el maillot rojo en las rampas del puerto.

Publicidad

La aventura de la ilusión terminó a 11,7 km de meta, cuando la subida definitiva empezaba a ponerse seria. Dillier y Rickaert se despidieron de su momento de gloria y algunos esprinters bajaron al furgón de cola, como Molano, Jakobsen o Milan, lejos de su territorio predilecto.



Jebel Mobrah, rumbo a lo desconocido

El pelotón, ya reducido, se adentró en un paraje inédito, recuperado para la edición de este año. Paraje árido entre montañas ocres. La subida total de 15 km, con un descenso entre medias, ofrecía una primera parte con pendiente media del 7 por ciento y una segunda de 6 kms al 12.

El australiano Harper (Pinarello) trató el despegue, sin éxito, antes de la bajada, y, con 7 km para la cima, aún no se habían movido los favoritos. El baile comenzó a 6 de meta con una ataque del austríaco Felix Gall (Decathlon) en rampas del 14-16 por ciento que descolgó a Evenepoel e Isaac del Toro.

Publicidad

A Gal se unieron en cabeza Tiberi y Tejada, mientras que Evenepoel y Del Toro optaron por marcarse de cerca en un grupo perseguidor. En este sector atacó Adam Yates poniendo en evidencia al belga, sufriendo con el maillot rojo, en serios apuros, cediendo segundos mientras Tiberi volaba en cabeza.



Tiberi se luce con una exhibición de fuerza

Tiberi tomó el mando de las operaciones, resuelto a alcanzar la gloria. Atacó dejando plantados a Gall, Tejada y Plapp. Por detrás recuperaba aliento Del Toro, al que le quedaba un cartucho, y Evenepoel se despedía de cualquier opción.

La reacción de Del Toro desató la emoción final. Tiberi pasó por la pancarta del último km con 17 segundos de ventaja, en plena pendiente. El mexicano olía sangre, tenía la opción de abrochar el Tour de los UAE en casa, pero resistió el italiano, quien mereció su estrenó en la alta sociedad del ciclismo y el maillot rojo.

Con Del Toro a 21 segundos y Tejada a 1 minutos la emoción se traslada al sábado en la subida a Jebel Hafeet. El favorito tiene nacionalidad mexicana. Los españoles sin opciones. El primero en la general es Pablo Castrillo (Movistar), el 30 a 3 minutos.



Clasificación general del UAE Tour, tras la etapa 3

1. TIBERI Antonio (Bahrain - Victorious) - 7:09:03

2. DEL TORO Isaac (Emirates de los EAU - XRG) + 0:21

3. TEJADA Harold (XDS Astana) +1:00

4. VAN EETVELT Lennert ( Intermarché) +1:07

5. PLAPP Lucas (Jayco AlUla) +1:19

6. VAN WILDER Ilan (Soudal Quick-Step) +1:21

7. GEE-WEST Derek (Lidl - Trek) +1:22

8. GALL Félix (Decathlon) +1:28

9. Jørgen DE NORDHAGEN (Visma Lease a Bike) +1:30

10. JUAN Tobías Halland (Movility Uno-X) +1:43