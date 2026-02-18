Síguenos en:
Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del UAE Tour, tras la etapa 3: nuevo líder y un colombiano se metió al podio

Clasificación general del UAE Tour, tras la etapa 3: nuevo líder y un colombiano se metió al podio

Este miércoles, en la tercera jornada del UAE Tour 2026, un colombiano fue protagonista y se quedó con la tercera plaza de la general. A Remco Evenepoel le tumbaron el liderato.

Por: EFE
Actualizado: 18 de feb, 2026
Ciclistas en el UAE Tour 2026.
Ciclistas en el UAE Tour 2026.
Getty Images.

