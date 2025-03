Luis Díaz, entre los peores de Liverpool en Champions; criticado por su juego contra PSG

Liverpool consiguió un triunfo muy valioso , en Francia, frente a París Saint Germain, en el juego de ida de los octavos de final de la Champions League. Un gol de Harvey Elliot, en los últimos minutos del encuentro le dio la ventaja a los ingleses, que no tuvieron una buena presentación y sufrieron a lo largo de los 90 minutos.

De hecho, Alisson Becker fue la gran figura del encuentro con atajadas importantes, que mantuvieron el cero en la portería 'red'. Ese desempeño fue reconocido por el portal 'Liverpool Echo', que realizó la calificación de todos los hombres y allí, el portero brasileño recibió una nota perfecta de 10 puntos. Por su parte, Luis Díaz terminó rajado y fue uno de los peores calificados del encuentro.

El medio inglés hizo un duro análisis del guajiro, que actúo por la banda izquierda, en ausencia de Cody Gakpo. Y es que, durante el juego en el Parque de los Príncipes, el frente de ataque del Liverpool no estuvo fino y al igual que Díaz, Mohamed Salah y Diogo Jota tampoco tuvieron una buena noche.

Luis Díaz es una de las figuras del Liverpool. Visionhaus/Visionhaus/Getty Images

Luis Díaz, con mala nota

"No logró ofrecer mucho en ataque antes del descanso y defensivamente no siempre eligió las opciones adecuadas. El segundo tiempo fue ligeramente mejor, pero no por mucho. Fue sustituido", fue el comentario que hicieron en 'Liverpool Echo', acompañado de una calificación de cuatro puntos. El guajiro fue el hombre peor puntuado, junto al mediocampista Ryan Gravenberch, quien perdió el control en el centro del terreno de juego.

Publicidad

Luis Díaz estuvo en el terreno de juego como titular y salió en el minuto 67, en lugar de Curtis Jones. Mientras jugó, el colombiano tuvo solamente un disparo fuera de los tres palos; pero no tuvo pases clave y contó con una precisión del 75% en los pases intentados. En cuestión de duelos, solamente salió ganador en tres de los siete que intentó. En general, no fueron buenos números para 'Lucho'.