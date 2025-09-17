Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz es toda una estrella en Alemania; ahora lo paran hasta en su carro

Luis Díaz es toda una estrella en Alemania; ahora lo paran hasta en su carro

A escasas horas del juego de Champions League entre Bayern Múnich y Chelsea, en redes salió un video de Luis Díaz, que demuestra que el 'guajiro' ya es uno de los favoritos de la afición 'bávara'.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: septiembre 17, 2025 01:15 p. m.
Comparta en:
Luis Díaz, en un juego con el Bayern Múnich
Luis Díaz, en un juego con el Bayern Múnich
Foto: X/ @FCBayern

Publicidad

Publicidad

Publicidad