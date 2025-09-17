Luis Díaz es toda una estrella en Alemania; ahora lo paran hasta en su carro

Bayern Múnich se enfrenta esta tarde a Chelsea en la primera jornada de la UEFA Champions League, pero antes de que comience el juego, Luis Díaz volvió a acaparar todos los focos en suelo 'teutón'.

El delantero colombiano apareció en un video en redes sociales, que demuestra la importancia que está teniendo desde su llegada al Bayern. En este se puede apreciar como 'Lucho' iba saliendo con su carro, cuando de repente, una gran cantidad de hinchas del conjunto rojo, taparon su tránsito para pedirle que les firmara camisetas, autógrafos y se tomara fotos con ellos. Díaz, con la humildad que lo caracteriza, accedió a compartir un momento con sus fanáticos.



Vea el video de Luis Díaz

¡El cariño que le tienen a Luis Díaz en Alemania! Inicia la Champions League y todos en Bayern Múnich tienen las esperanzas puestas en el guajiro pic.twitter.com/cD68fcYR8a — Cuid Sports (@cuidsports) September 17, 2025

Luis Díaz, no puede estar viviendo un mejor presente con el Bayern Múnich, ya fue campeón de la Supercopa de Alemania, y en la Bundesliga, en tres partidos jugados, lleva tres goles y dos asistencias, que demuestran su gran nivel, el cual ahora intentará refrendar en la Champions League, en donde su equipo parte como uno de los máximos favoritos de la competición, dada su grandeza y excelente desempeño en lo que va de la temporada en el fútbol europeo. Se espera que 'Lucho' parta como titular en el juego contra Chelsea a las 2 de la tarde, en busca de una victoria contundente que ratifique su candidatura como uno de los posibles ganadores de la 'orejona'.