Cómo quedó la tabla de campeones de Copa BetPlay, tras título de Nacional; Millonarios ve de lejos

Se terminó una nueva edición de la Copa BetPlay del fútbol colombiano, con Atlético Nacional, una vez más, consiguiendo este título nuevamente y de paso por tercera vez consecutiva, primera vez que se logra desde su existencia.

Este miércoles el equipo 'verdolaga' derrotó 0-1 a Independiente Medellín con un solitario gol del lateral derecho Andrés Román, quien al minuto 11 anotó el único tanto de la noche en el estadio Atanasio Girardot.

Con esto, Atlético Nacional en su octava final de Copa BetPlay del fútbol colombiano consiguió el mismo número de títulos, imponiéndose siempre que llegaron a la definición por el título. Los equipos que lo persiguen son Millonarios y el DIM, ambos con tres trofeos, por lo que están lejos de alcanzarlos.

Los 'verdolagas', con esto, son los campeones en 2023, 2024 y 2025, logrando tres seguidos y siendo el único equipo que ha podido conseguirlo y mostrando su hegemonía en este torneo en el que participan clubes de la Primera B y de la Liga BetPlay.



Todos los campeones de la Copa BetPlay del fútbol colombiano

1. Atlético Nacional - 8 títulos

2. Millonarios - 3 títulos

3. Medellín - 3 títulos

4. Santa Fe - 2 títulos

5. Junior - 2 títulos

6. Deportivo Cali - 1 título

7. Boca Juniors de Cali - 1 título

8. Deportes Tolima - 1 título

9. La Equidad - 1 título



Trofeo Copa BetPlay fútbol colombiano - Foto: Colprensa