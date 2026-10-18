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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Luis Díaz es un jugador increíblemente importante para Bayern, le vino bien el parón"

"Luis Díaz es un jugador increíblemente importante para Bayern, le vino bien el parón"

La pausa internacional resultó ser una bendición para Luis Díaz, ya que el guajiro recuperó su cuota goleadora con el Bayern Múnich. Desde el cuadro 'bavaro' le llegaron nuevos elogios.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 18 de oct, 2026
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Luis Díaz es figura en el Bayern Múnich.
Luis Díaz es figura en el Bayern Múnich.
Foto: Getty Imágenes

Luis Díaz volvió a firmar un partido redondo con Bayern Múnich. El guajiro dejó atrás las críticas y trabajó duro, viendo su recompensa en la goleada de su club 6-1 sobre Leipzig, el sábado anterior, en el Allianz Arena.

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En dicho compromiso, el número '14' se reportó con tres goles y una asistencia, además de dejar sobre el campo de juego una serie de jugadas vistosas por la banda izquierda. Tras su excelsa actuación, el de Barrancas no ha parado de recibir buenos comentarios.

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Así fue como Max Eberl le dedicó gratas palabras al colombiano. El director general deportivo del conjunto 'bávaro' no sólo dejó un análisis del partido, sino que mostró un firme respaldo a Díaz Marulanda y resaltó la importancia de que el extremo haya aprovechado la fecha FIFA para recuperar su mejor forma física, de cara a los retos clave del calendario.

Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
Foto oficial del Bayern Múnich

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"A 'Lucho' le ha venido bien el parón internacional, el hecho de no haber viajado con la selección (Colombia) y de haber podido recuperarse. Es un jugador increíblemente importante para nosotros, sobre todo de cara al partido del miércoles", dijo en declaraciones que replican en la web oficial del club alemán.

A continuación, Eberl valoró la solidez y efectividad mostrada por Bayern para dominar al Leipzig: "Ha sido realmente impresionante. Desde el principio estuvimos muy concentrados y agresivos. Presionamos tanto al rival que lo obligamos a cometer errores. En algunas acciones ni siquiera se puede reprochar nada al adversario, simplemente lo hicimos muy bien".

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Finalmente, el directivo remarcó que esta actuación sirve como parámetro para el tramo decisivo de la temporada.

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"Necesitamos esa estabilidad en las próximas semanas. Hoy (sábado) hemos demostrado de lo que somos capaces y, cuando los chicos ven que funciona lo que nos hemos propuesto, aparece esa alegría por jugar", concluyó
Max Eberl.

Luis Díaz fue gran figura del Bayern contra Leipzig en la Bundesliga.
Luis Díaz fue gran figura del Bayern contra Leipzig en la Bundesliga.
Foto: Getty Imágenes

¿Qué dijeron en la prensa de Alemania, tras el partidazo de Luis Díaz?

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"¡Actuación soberbia del colombiano! Abrió el marcador pronto, asistió a Pavlovic en el gol y anotó dos más tras el descanso. Fue prácticamente imparable para la defensa del Leipzig. Merecedor del premio al mejor jugador del partido. Calificación: 1", se leyó en la web del diario 'Focus Online', de la ciudad de Berlín.

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