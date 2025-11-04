Síguenos en::
Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, héroe con dos goles y villano en 1-2 de Bayern Múnich sobre PSG, en Champions League

Luis Díaz, héroe con dos goles y villano en 1-2 de Bayern Múnich sobre PSG, en Champions League

Luis Díaz no para de trascender en el gran arranque de campaña de Bayern Múnich y este martes en uno de los clásicos del torneo europeo mostró su categoría a la hora de definir.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 4 de nov, 2025
Luis Díaz, marcó doblete y se fue expulsado
