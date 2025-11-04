Luis Díaz, héroe con dos goles y villano en 1-2 de Bayern Múnich sobre PSG, en Champions League

Luis Díaz vivió este martes las dos caras de la moneda en la Champions League y se destacó como hombre fundamental en la victoria 1-2 de Bayern Múnich en su visita a PSG, en el Parque de los Príncipes de París. Y es que el colombiano comenzó disparado el duelo europeo y en el primer tiempo se reportó con dos anotaciones con las que desnudó las fallas defensivas de los dueños de casa. El descuento fue convertido por Joao Neves.

En el par de tantos, que silenciaron a los seguidores de los franceses, el guajiro se mostró atento y fino a la hora de mandar el esférico al fondo de la red. Sin embargo, antes de que se fuera la parte inicial se presentó una acción en la que el destino de Díaz Marulanda cambió, además de perjudicar el planteamiento de los dirigidos por Vincent Kompany.

En el inicio de una proyección del lateral marroquí Achraf Hakimi, el extremo de nuestro país trabó abajo a su contendor y el árbitro Maurizio Mariani pitó la falta, además de sacar la tarjeta amarilla. A los pocos instantes y ante las protestas de varios jugadores del PSG, Mariani fue hasta el VAR, reversó la decisión inicial y mostró una roja que mandó a 'Luchito' a los camerinos.

Hakimi, de su lado, se marchó del terreno de juego llorando y escuchando algunas voces de aliento de los hinchas del tradicional cuadro francés.

Publicidad

Con esa adversidad, Bayern tuvo que replegarse, se paró con mayores previsiones en zona media y defensiva y en el segundo tiempo fueron muy pocas las jugadas de riesgo generadas en los predios del equipo que orienta Luis Enrique.

Luis Díaz, celebrando uno de los goles contra el PSG Foto: X/@FCBayern

Ahí y en medio de la dificultad, el que apareció con buenas intervenciones fue el arquero Manuel Neuer, quien estuvo atento y también sacó alta calificación.

Publicidad

Con este resultado, Bayern Múnich completó 12 puntos, manteniendo el invicto y ubicado en la zona alta del tablero general de la Champions League 2025/2026.