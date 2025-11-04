Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, histórico en Champions League; igualó registro de Jackson Martínez

Luis Díaz, histórico en Champions League; igualó registro de Jackson Martínez

El extremo colombiano de 28 años fue la gran figura del Bayern Múnich en el encuentro frente al Paris Saint-Germain, al anotar un doblete.

Por: Javier García
Actualizado: 4 de nov, 2025
Comparta en:
Luis Díaz
Luis Díaz en Bayern Múnich vs PSG - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad