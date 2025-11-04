Luis Díaz, histórico en Champions League; igualó registro de Jackson Martínez

Luis Díaz fue la gran figura en el encuentro por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League, al anotar un doblete frente al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, ubicado en la capital francesa.

A los cuatro minutos, el colombiano abrió el marcador con un remate de pierna derecha desde el centro del área. El segundo tanto del jugador de la Selección Colombia llegó a los 32 minutos de juego, tras un error en salida del PSG que el guajiro aprovechó para mandar el balón al fondo de la red y poner el 2-0.

Con su doblete frente al vigente campeón de la Champions League, Díaz Marulanda alcanzó 13 goles en esta competición, igualando el registro de Jackson Martínez, quien militó en el Porto y el Atlético de Madrid. Asimismo, rompió su propio récord como el futbolista colombiano en marcar el gol más rápido en la Liga de Campeones.

PSG 0-1 BAY (4') - Luis Díaz (a los 3 minutos y 22 segundos) ha marcado el gol más tempranero de un jugador colombiano en TODA la historia de la Champions League. El récord era del propio Luis Díaz, cuando jugaba en el Porto (gol al Milan a los 5 minutos y 1 segundo en 2021). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 4, 2025

Así fueron los goles de Luis Díaz frente al PSG

¡VIVEZA PURA DEL GUAJIRO! Lucho Díaz lo durmió a Marquinhos y marcó su doblete ante PSG.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/NylkQDLaoq — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2025

¡APARECIÓ EL GUAJIRO EN EL PARQUE DE LOS PRÍNCIPES! Luis Díaz cazó el rebote y marcó el 1-0 del Bayern Munich vs. PSG.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Z621chS3q6 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2025