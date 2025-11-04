Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz se bailó al PSG y marcó un segundo gol para Bayern Múnich, en partido de la Champions

Luis Díaz se bailó al PSG y marcó un segundo gol para Bayern Múnich, en partido de la Champions

El futbolista guajiro Luis Díaz aumentó el marcador para su equipo pero además en su cuenta personal en el partidazo de la fecha de la Champions League, en el estadio Parque de Los Príncipes.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de nov, 2025
Comparta en:
Luis Díaz PSG vs Bayern Múnich
Luis Díaz PSG vs Bayern Múnich - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad