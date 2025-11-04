Luis Díaz se bailó al PSG y marcó un segundo gol para Bayern Múnich, en partido de la Champions

El Bayern Múnich se puso 2-0 en el marcador en el partido contra el PSG, en Francia, y todo de la mano del colombiano Luis Díaz quien se fue de doblete en apenas 32 minutos del juego en el estadio Parque de Los Príncipes.

Cuando apenas iban 4 minutos el guajiro aprovechó un rebote dentro del área luego de un remate de Michael Olise y con potencia mandó el balón al fondo de la red para el 1-0 en París.

Pero Luis Díaz no se conformó con eso y al 32' presionó la salida del PSG, le ganó la pelota a Marquinhos y de esa manera cuando quedó mano a mano con el arquero local, definió al segundo palo para el 2-0 en el resultado del duelo de la fecha 4 de la Champions League.



Así fue el segundo gol de Luis Díaz en PSG vs Bayern Múnich, en la Champions League:

¡MARQUINHOS SE DURMIÓ, LUIS DÍAZ SE LA ROBÓ Y MARCÓ SU DOBLETE PARA EL 2-0 DEL BAYERN MUNICH VS. PSG!



Así fue el primer gol de Luis Díaz en PSG vs Bayern Múnich, por Champions League:

¡APARECIÓ EL GUAJIRO EN EL PARQUE DE LOS PRÍNCIPES! Luis Díaz cazó el rebote y marcó el 1-0 del Bayern Munich vs. PSG.



