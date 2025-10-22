Luis Díaz, ¡histórico!; igualó importante récord de Falcao García y en Champions League

Este miércoles, en la jornada de Champions los sudamericanos fueron protagonistas con goles, lúcidas actuaciones y más.

El Chelsea cosechó su segunda victoria europea al imponerse por goleada al Ajax (5-1). El ecuatoriano Moisés Caicedo, el argentino Enzo Fernández y el brasileño Estevao contribuyeron con un tanto cada uno.

Por su parte, en Alemania, el volante colombiano Luis Díaz facturó en el triunfo del Bayern Múnich ante el Brujas (4-0), estrenándose como goleador en la presente temporada de la Champions League.

Con ello, el guajiro llegó a 12 dianas, igualando la marca de Radamel Falcao como segundo máximo goleador colombiano en la competición



Luis Díaz iguala marca de Falcao

Con ello, el guajiro llegó a 12 dianas, igualando la marca de Radamel Falcao (12) y colocándose a tan sólo un tanto de Jackson Martínez (13) como máximo goleador colombiano en la competición continental.

'Lucho' puso el 3-0 parcial en el marcador (34') con un 'golazo': controló justo en el borde del área y tras abrirse espacio, fusiló a Nordin Jackers de un potente disparo que se coló rozando el travesaño.

El colombiano, que disputó 81 minutos antes de ser reemplazado, suma seis tantos y cuatro asistencias en los once partidos que ha disputado en lo que va de la temporada.

El Bayern Múnich logró mantener el paso perfecto desde el inicio de la temporada con 12 victorias en todas las competiciones, tres en Champions League.

Con ello, logró colocarse en la segunda posición de la tabla, igualado en puntos (9) con el líder, PSG.