Luis Javier Suárez, titular y figura con el Sporting Lisboa, en nuevo triunfo por Champions

El Sporting de Portugal remontó este miércoles un gol en contra y ganó por 2-1 al Marsella, que disputó toda la segunda parte con un jugador menos en el partido que enfrentó a ambos equipos en la Liga de Campeones.

Los 'leones' se instalaron en el mediocampo francés desde el pitido inicial, pero los visitantes aprovecharon el contragolpe para crear peligro y en el minuto 14 el exjugador del Barcelona Aubameyang encontró solo en el flanco opuesto a Igor Paixão, que inauguró el marcador con un tiro cruzado desde fuera del área.

El conjunto presidido por el español Pablo Longoria aprovechó ese tanto para hacer suyo el partido y acercarse a la portería contraria, donde su extremo Mason Greenwood, que militó en el pasado en el Getafe, tuvo varias ocasiones de anotar la segunda diana.

Antes del descanso, el Marsella sufrió un revés con la expulsión del lateral italiano Emerson, que vio la segunda amarilla por simular en el área.



Con superioridad numérica, el Sporting buscó el gol del empate en la segunda parte, pero los intentos de Quenda y Simões se vieron frustrados por la muralla levantada por el portero argentino del Marsella, Gerónimo Rulli.

Al final, el Sporting empató en el 69' gracias al mozambiqueño Geny Catamo, que no falló en su cara a cara con Rulli, exjugador del Villarreal y de la Real Sociedad.

Los portugueses tuvieron al Marsella contra las cuerdas prácticamente toda la segunda mitad y lograron adelantarse en el marcador en el 86' gracias a Alisson, cuyo disparo rozó a un defensa rival y engañó al cancerbero albiceleste para establecer el 2-1 final.

- Ficha Técnica:

2 - Sporting de Portugal: Rui Silva; Iván Fresneda (Alisson, m.80), Debast (Diomande, m.80), Gonçalo Inácio, Maxi Araújo (Reis, min.93; Hjulmand, João Simões (Ioannidis, m.64); Geovany Quenda (Catamo, m.64), Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Suárez.

1 - Olympique de Marsella: Gerónimo Rulli; Timothy Weah (García, m.67), Pavard, Aguerd, Balerdi, Emerson; Greenwood (Murillo, m.45), Vermeeren (O'Riley, m.45), Højbjerg, Igor Paixão (Gomes, m.67); Aubameyang (Vaz, min.82).

Goles: 0-1: Paixão, m.14; 1-1: Catamo, m.69; 2-1: Alisson, m.86.

Árbitro: Rade Obrenovic (SVN). Mostró la tarjeta amarilla a Araújo y a Gonçalves, del Sporting, y a Balerdi, Pavard y a Emerson, que luego expulsó por una segunda amarilla, del Marsella.

Incidencias: Partido de la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, disputado en el Estadio de Alvalade de Lisboa ante 42.767 espectadores

Antes del inicio se guardó un minuto de silencio en memoria del exprimer ministro de Portugal Francisco Pinto Balsemão, que falleció este martes a los 88 años de edad.