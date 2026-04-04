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Gol Caracol  / Salen nuevos videos y novedades sobre tragedia en estadio de Alianza Lima; no se cayó la pared

Salen nuevos videos y novedades sobre tragedia en estadio de Alianza Lima; no se cayó la pared

En la noche de viernes hubo momentos de angustia y lamentablemente una persona fallecida en un banderazo de los hinchas de Alianza Lima dentro del estadio. Hay noticias sobre lo sucedido.

Por: EFE
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Hinchas Alianza Lima
Hinchas Alianza Lima en tragedia en el estadio - Fotos:
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