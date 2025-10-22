Luis Díaz, Kane y Olise, metidos en escalafones europeos que impresionan: Bayern aprovecha

Luis Díaz está decidido a hacer historia con la camiseta del Bayern Múnich. Su buen rendimiento en Liverpool, donde disputó 148 partidos, marcando 41 goles y brindando 23 asistencias, le permitieron dar el salto al club europeo, donde la adaptación no ha sido ningún problema. Prueba de ello son los números que registra en el inicio de temporada con el cuadro alemán.

A través de sus redes sociales, la institución teutona publicó el ranking de los jugadores que más han aportado, sea con anotaciones o pases de gol, en las cinco ligas top del continente europeo: Francia, Alemania, España, Inglaterra e Italia. Allí, el líder de la clasificación es el inglés, Harry Kane, con un total de 19 tantos y tres asistencias en 11 compromisos jugados.

En la segunda posición aparece Kylian Mbappé, del Real Madrid, con 15 goles y dos asistencias, mientras que Erling Haaland, atacante de Manchester City, completa el podio, en la tercera plaza: 14 goles y una asistencia. Y el Bayern Múnich siguió aportando nombres; en esta ocasión con Michael Olise, en el cuarto lugar, gracias a que ha firmado seis goles y seis asistencias.

Quien cierra el top 5 es Mason Greenwood, de Olympique de Marsella, gracias a sus siete tantos y cuatro pases de gol. Ya en la sexta posición está Julián Álvarez, delantero argentino de Atlético de Madrid, con siete goles y tres asistencias, y Can Uzun, quien integra la nómina de Eintracht Frankfurt, con seis anotaciones y cuatro pases de gol, comparte puesto con la 'araña'.



Luis Díaz y Harry Kane celebran un gol con Bayern Múnich, en la Bundesliga AFP

Publicidad

Luis Díaz se hizo con un lugar en este prestigioso escalafón, diciendo presente en la octava plaza. Y es que el colombiano tiene seis goles y cuatro asistencias, pero en 11 partidos. Razón por la que no empata con el argentino y el turco, pues ambos tienen dichos números en un encuentro menos, es decir, 10 compromisos. Ahora, lo del guajiro es más que meritorio.

3️⃣ 𝗙𝗖 𝗕𝗔𝗬𝗘𝗥𝗡 𝗣𝗟𝗔𝗬𝗘𝗥𝗦 𝗜𝗡 𝗧𝗛𝗘 🔝🔟



Kane, Olise and Diaz all feature in the 𝐓𝐎𝐏 𝟏𝟎 attackers in Europe’s 𝐓𝐎𝐏 𝟓 𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄𝐒 so far! 🔥 pic.twitter.com/Vh7EB0PDIK — FC Bayern (@FCBayernEN) October 21, 2025

Quienes completan el top 10 son Antoine Semeyo, del Bournemouth, con seis goles y tres asistencias, en el noveno cajón, y Serhou Guirassy, atacante del Borussia Dortmund, está en la décima ubicación, de la mano de sus seis tantos y tres pases de gol.