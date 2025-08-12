Luis Díaz, media hora de piques, buenas jugadas y fallas de definición en Grasshopper 1- Bayern 2

En el cierre de la fase de partidos preparatorios, previos a la competencia oficial, Bayern Múnich se presentó frente a Grasshopper, de Suiza, y consiguió una victoria 2-1 gracias a los goles anotados por Karl y Kusi-Asare, mientras que por los locales descontó Giandomenico. En el cuadro alemán arrancaro jugadores jóvenes y de proyección, mientras que el entrenador Kompany solamente mandó a sus principales figuras para la última media hora del compromiso. Ahí fue cuando saltó desde el banquillo Luis Díaz.

Y ese tiempo fue suficiente para que los 'bávaros' tuvieran un poco más de volumen de ataque y fue ahí donde dijo presente Díaz Marulanda, quien mostró velocidad, picardía y tuvo tres posibilidades claras de anotar frente al arco de los rivales.

El atacante nacido en Barrancas, en el departamento de la Guajira, en una oportunidad quiso controlar el balón en plena área, pero se le fue largo y los defensores rivales le achicaron los espacios; en otra tuvo una magistral descolgada, pero el remate fue controlado por el arquero Hammel y en la restante, remató desviado.