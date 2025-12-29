Luis Javier Suárez, el hombre récord de la Liga de Portugal tras su triplete con el Sporting

El delantero colombiano Luis Javier Suárez fue la gran figura del Sporting de Lisboa en la Liga de Portugal, tras su estelar actuación en la fecha 16 del campeonato luso, en la que marcó un triplete y aportó una asistencia en la goleada 4-0 sobre el Rio Ave.

Suárez encaminó el triunfo a los 34 minutos al estar atento en el área rival. Tras un tiro de esquina desde la banda izquierda, João Simões peinó el balón de cabeza y el colombiano, con gran olfato goleador, apareció para definir y abrir el marcador, alcanzando así su duodécima anotación en el torneo.

En el inicio del segundo tiempo volvió a ser protagonista, esta vez desde la creación. A los 53 minutos asistió a Maximiliano Araújo, quien convirtió el segundo gol del Sporting y amplió la ventaja en el marcador.

La exhibición del atacante cafetero no se detuvo allí. A los 60 minutos completó su triplete con un certero cabezazo y, apenas un minuto después, selló la goleada con un remate de zurda desde el centro del área, coronando una actuación memorable que lo ratifica como una de las grandes figuras del campeonato.



Luis Javier Suárez superó rércord de colombianos en Portugal

Luis Javier Suárez festejando anotación con el Sporting de Lisboa. Foto: X de Sporting Lisboa.

Publicidad

Con su triplete del fin de semana, el samario, de 28 años, llegó a 14 goles en la Primeira Liga de Portugal, cifra que lo ubica como uno de los máximos artilleros del campeonato, junto a Vangelis Pavlidis, del Benfica.

Además, Suárez se convirtió en el futbolista colombiano con más anotaciones en su primera temporada en el fútbol portugués, superando a otros destacados goleadores como Fredy Montero y Jackson Martínez.



Colombianos con más goles en su primera temporada en Portugal

Jugador Club Temporada Partidos Goles Luis Javier Suárez Sporting CP 2025/2026 16 14 Fredy Montero Sporting CP 2013/2014 14 13 Jackson Martínez FC Porto 2013/2014 14 12

¿Cuándo vuelver a jugar Sporting?

El primer partido de 2026 del Sporting de Lisboa será el próximo viernes 2 de enero, cuando se mida, en condición de visitante, ante Gil Vicente, en un encuentro programado para la 1:45 p. m. (hora colombiana).