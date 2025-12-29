Partidos EN VIVO HOY 29 de diciembre del 2025; horarios y programación por TV

Publicidad
Este lunes 29 de diciembre, el calendario futbolero trae compromisos en la Copa Africana de Naciones, certamen que está en la fase de grupos. ¡El fútbol no para!
Y como es costumbre, en Gol Caracol le presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY, lunes 29 de diciembre de 2025, transmitidos por televisión o plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora y canal
|Zimbabue vs. Sudáfrica
|11:00 a. m. – Copa Africana de Naciones (televisión cerrada)
|Angola vs. Egipto
|11:00 a. m. – Copa Africana de Naciones (televisión cerrada)
|Coventry City vs. Ipswich Town
|1:00 p. m. – Championship (Disney+ Premium, ESPN 5)
|Comoras vs. Mali
|2:00 p. m. – Copa Africana de Naciones (televisión cerrada)
|Zambia vs. Marruecos
|2:00 p. m. – Copa Africana de Naciones (televisión cerrada)
|AS Roma vs. Genoa
|2:45 p. m. – Serie A Italiana (Disney+ Premium, ESPN)
|Birmingham vs. Southampton
|3:15 p. m. – Championship (Disney+ Premium, ESPN 5)
|FC Porto vs. AVS Futebol
|3:15 p. m. – Liga Portuguesa (GolTV Play, GolTV)
