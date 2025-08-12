Luis Díaz negado con el gol en Bayern Múnich; vea las opciones de gol que despilfarró

Publicidad
En su último partido de pretemporada, el Bayern Múnich se enfrentó al Grasshopper de Suiza en el Stadio Letzigrund, donde los bávaros se impusieron 2-1 con goles de Lennart Karl y Jonan Kusi-Assre, mientras que por los locales descontó Loris Giandomenico.
Para este encuentro, Vincent Kompany alineó en su mayoría a jugadores suplentes. A los 62 minutos de juego, Luis Díaz ingresó al campo y contó con varias opciones de gol, pero se quedó con las ganas de marcar su primer tanto con el Bayern Múnich.
⚽😱¡No la pudo controlar Luis Díaz y se perdió una opción clara de gol para aumentar la ventaja de Bayern Múnich ante Grasshopper!#LuisDíazxWIN pic.twitter.com/BoNU0dKHLT— Win Sports (@WinSportsTV) August 12, 2025
⚽😱¡Por poco anota Luis Díaz! ¡El colombiano estuvo cerca de anotar el tercero de Bayern Múnich ante Grasshopper!#LuisDíazxWIN pic.twitter.com/1IXgN2vIVW— Win Sports (@WinSportsTV) August 12, 2025
⚽🔥¡Luis Díaz quiere su gol, el colombiano arrancó desde campo propio, se llevó a sus rivales, pero su remate fue controlado por el arquero de Grasshopper!#LuisDíazxWIN pic.twitter.com/ILrSLYRjOp— Win Sports (@WinSportsTV) August 12, 2025
⚽❌¡Nuevamente lo tuvo Luis Díaz, pero su remate se fue desviado y desaprovecho otra oportunidad de gol!#LuisDíazxWIN pic.twitter.com/0w5fgZLac0— Win Sports (@WinSportsTV) August 12, 2025
