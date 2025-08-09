Luis Díaz pone la bandera de Colombia en los entrenamientos del Bayern Múnich; imagen viral

En el último entrenamiento de Bayern Múnich ese sábado, se permitió la presencia de hinchas para observar el trabajo de los jugadores, donde allí destacó la bandera de Colombia que no pasó desapercibida por los asistentes, ni por el mismo Luis Díaz.

Previo al tercer juego de preparación delos 'bávaros' frente a Grasshopper de este martes, se evidenció en el entreno y bajó el rayo del sol, a uno de los asistentes agitando la bandera de Colombia, que por supuesto esperaba ganarse el asombro de Luis Díaz y hacer sentir su presencia entre la multitud de hinchas.

Esto rápidamente se hizo viral en las redes sociales, donde destacaron la euforia que se ha tenido en Alemania tras la llegada del guajiro al equipo, y que rápidamente ha venido encajando el esquema del DT Kompany en el equipo.

Vea acá el video:

Hermosa transición que se vio en el entrenamiento del Bayern hoy.



Colombia en el mapa. 🇨🇴 pic.twitter.com/VOspIeJ8NU — Juan 10⭐ (@Juanorte09) August 9, 2025