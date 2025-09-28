Síguenos en::
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz se confesó; ¿con quién habla en Bayern Múnich al no saber alemán y poco inglés?

Luis Díaz se confesó; ¿con quién habla en Bayern Múnich al no saber alemán y poco inglés?

El guajiro Luis Díaz se ha adaptado rápidamente al equipo bávaro luego de su exitoso paso por Liverpool, y en una entrevista le preguntaron cómo hace para comunicarse con sus compañeros.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 28 de sept, 2025
Comparta en:
Luis Díaz
Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad