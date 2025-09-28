Luis Díaz se confesó; ¿con quién habla en Bayern Múnich al no saber alemán y poco inglés?

Luis Díaz ha tenido un arranque de temporada formidable con el Bayern Múnich, equipo que está invicto en todos los frentes que está jugando (Bundesliga, Copa de Alemania, Champions League y campeón de Supercopa de Alemania), algo que también le ha facilitado su adaptación al fútbol alemán, al que llegó procedente del Liverpool por una suma mayor a los 70 millones de euros.

Y mientras sigue en su acople a la idea de Vincent Kompany, la de sus compañeros y una nueva cultura, a 'Lucho' se le sigue viendo alegre y muy cercano a todos los jugadores de la plantilla del club bávaro, a pesar de no hablar alemán y tampoco dominar el inglés, un tema del que se viene hablando desde sus tiempos en Inglaterra.



¿Quiénes entienden español en el Bayern Múnich y hablan con Luis Díaz?

Esa es la pregunta que le hicieron al futbolista colombiano en una entrevista con 'Bild', a lo que el guajiro decidió contar que "no mucha gente en nuestro equipo habla español", sin embargo hay dos que hacen el intento y han podido dialogar con él, se trata de las figuras de "Serge Gnabry y Joshua Kimmich, quienes pueden y me han apoyado mucho", confesó el nacido en Barrancas. Cabe señalar que la reciente incorporación del equipo, Nicolas Jackson domina el español porque jugó en el Villarreal.

Pero más allá de eso, Luis Díaz se mostró comprometido, pero fue claro al explicar que no tiene en mente, por el momento, dedicarse a aprender alemán, sino que "ahora mismo me estoy concentrando más en perfeccionar mi inglés", esto con el objetivo de "poder comunicarme aún mejor lo más rápido posible" con sus compañeros, cuerpo técnico e hinchas.

Luis Díaz con Bayern Múnich - Foto: Bayern Múnich Oficial

Lo cierto es que 'Lucho' también destacó que en el Bayern Múnich todo es "muy familiar" y reveló detalles de la convivencia en el día a día, en especial porque "todo el equipo me está apoyando, el vestuario es unido, tranquilo y con los pies en la tierra", sumado a que deportivamente "la confianza que el entrenador (Vincent Kompany) me brindó desde el principio, fue fundamental para mi gran comienzo aquí en Múnich".

Para terminar sobre temas personales en su estadía en Alemania, Luis Díaz contó que está impresionado con la belleza de la ciudad alemana: "La ciudad es espectacularmente hermosa. Sinceramente, no me lo esperaba. La gente es muy amable conmigo y con mi familia, y hay mucho que hacer aquí con los niños. Hemos visitado los hermosos parques muchas veces y también disfrutamos probando restaurantes", relató el colombiano sobre su día a día en Alemania junto a su familia.