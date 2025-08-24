Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver EN VIVO la etapa 3 de media montaña

La Vuelta a España 2025 continúa este lunes 25 de agosto con el desarrollo de la tercera etapa, un recorrido de 134,6 kilómetros entre San Maurizio Canavese y Ceres, que marcará el cierre de las jornadas disputadas en territorio italiano antes del traslado a suelo español.

La fracción presenta un perfil ondulado desde su inicio, con un trazado que favorecerá a los ciclistas combativos que busquen protagonismo en una escapada tempranera. El terreno, con repechos intermedios y constantes cambios de ritmo, permitirá que aquellos corredores que ya cedieron tiempo en la clasificación general encuentren libertad para intentarlo, lo que aumenta las expectativas de una etapa dinámica.

La llegada a Ceres será cuesta arriba, aunque sin un puerto categorizado. Esto hace prever un desenlace interesante, en el que corredores con potencia en el remate en ascenso puedan marcar diferencias. Si bien no se trata de una subida larga ni de gran exigencia, puede convertirse en un escenario ideal para ciclistas explosivos y cazadores de etapas.

Tras lo vivido en la segunda jornada, donde los favoritos empezaron a mostrar sus cartas, esta tercera fracción será clave para que los equipos encuentren nuevas estrategias. Mientras las escuadras de la clasificación general intentarán guardar fuerzas y proteger a sus líderes, los equipos con menos aspiraciones podrían apostar por romper la etapa desde temprano y dar espectáculo en la carretera.

Otro factor a tener en cuenta será la gestión del desgaste. Los 134 kilómetros, aunque no son excesivos en distancia, estarán cargados de repechos que podrían minar las piernas de más de uno antes de la subida final. Además, al tratarse de la última jornada en Italia, muchos corredores buscarán dejar su sello antes del traslado, lo que podría elevar la intensidad de la carrera.

Con estos ingredientes, la tercera etapa de la Vuelta a España 2025 promete emoción, con la posibilidad de que una fuga logre consolidarse hasta la meta en Ceres. Sin embargo, tampoco se descarta que algún corredor de la general busque sorprender en el cierre para ganar segundos valiosos de cara a lo que viene.

La montaña más exigente todavía está por llegar, pero este lunes el pelotón tendrá un anticipo de lo que será una edición marcada por la dureza del recorrido y la lucha constante entre favoritos y aventureros.

Vuelta a España 2025, etapa 3 lavuelta.es

Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la etapa 3

La transmisión irá desde las 6:30 de la mañana en Caracol Televisión, Caracol Sports y la aplicación Ditu.

TV, etapa 3 de la Vuelta a España 2025

⦁ Fecha: lunes 25 de agosto

⦁ Trayecto: 134,6 km (San Maurizio Canavese y Ceres, Italia)

⦁ Perfil: media montaña

⦁ Hora en Canal Caracol: 8:30 a. m.

⦁ Hora en Caracol HD2: 6:30 a. m.

⦁ Hora en Caracol Sports y Ditu: 6:30 a. m.