Kylian Mbappé marcó en Oviedo vs. Real Madrid, pero hubo reclamación: véalo acá

Real Madrid visitó este domingo al Oviedo en cumplimiento de la segunda fecha de la Liga de España. El conjunto 'blanco' se fue arriba en el marcador gracias a un gol de una de sus figuras, Kylian Mbappé, pero la acción fue discutida por parte de los jugadores locales.

El número '10' de la 'casa blanca' puso el 0-1 en el tablero, al minuto 37; sin embargo, en el comienzo de la jugada Aurélien Tchouaméni tuvo con quite deslizante a un rival, que los de Oviedo reclamaron como falta. Luego, el balón terminó quedándole a Mbappé, quien definió con categoría.

Vea acá el gol de Kylian Mbappé HOY en Oviedo vs. Real Madrid:

¡¡SIEMPRE KIKI!! Kylian Mbappé la cruzó y anotó el 1-0 de Real Madrid ante Real Oviedo. ¿Fue falta de Tchouameni en el comienzo de la jugada?



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mPRwReaGRA — SportsCenter (@SC_ESPN) August 24, 2025