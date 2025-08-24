Kylian Mbappé marcó en Oviedo vs. Real Madrid, pero hubo reclamación: véalo acá

Publicidad
Real Madrid visitó este domingo al Oviedo en cumplimiento de la segunda fecha de la Liga de España. El conjunto 'blanco' se fue arriba en el marcador gracias a un gol de una de sus figuras, Kylian Mbappé, pero la acción fue discutida por parte de los jugadores locales.
El número '10' de la 'casa blanca' puso el 0-1 en el tablero, al minuto 37; sin embargo, en el comienzo de la jugada Aurélien Tchouaméni tuvo con quite deslizante a un rival, que los de Oviedo reclamaron como falta. Luego, el balón terminó quedándole a Mbappé, quien definió con categoría.
¡¡SIEMPRE KIKI!! Kylian Mbappé la cruzó y anotó el 1-0 de Real Madrid ante Real Oviedo. ¿Fue falta de Tchouameni en el comienzo de la jugada?— SportsCenter (@SC_ESPN) August 24, 2025
📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mPRwReaGRA
