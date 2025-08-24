Publicidad

Gol Caracol  / Kylian Mbappé marcó en Oviedo vs. Real Madrid, pero hubo reclamación: véalo acá

El delantero francés envió el balón al fondo de la red y puso a festejar al Real Madrid en juego de la Liga de España, pero en el comienzo de la jugada hubo una acción discutida.

Kylian Mbappé con el Real Madrid frente al Oviedo por la Liga de España.
Por: Gol Caracol
Actualizado: agosto 24, 2025 03:30 p. m.