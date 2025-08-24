Yerry Mina y su primera pelea de la temporada en Italia; Moise Kean, con el que se cruzó

Cagliari empató 1-1 con Fiorentina en la primera fecha de la Serie A de Italia, en un partido en el que el colombiano Yerry Mina fue titular en el equipo de Cerdeña, siendo el hombre referente en la defensa y desde ya teniendo peleas en cancha.

El zaguero central nacido en Guachené, cuando iba perdiendo 0-1 tuvo un cruce con el habilidoso jugador de la ‘viola’, Moise Kean, luego de frenarlo en un ataque veloz del atacante rival.

Mientras el italiano exJuventus estaba en el piso, Yerry Mina le gritó, hizo un gesto de fuerza y la reacción fue inmediata. Kean se levantó, hizo el mismo señalamiento del colombiano y al final todo terminó entre risas.

Por supuesto ese cruce entre ambos dio de qué hablar en redes sociales, por la personalidad que siempre muestra el defensor de nuestro país.



Así fue la pelea entre Yerry Mina y Moise Kean en Cagliari vs Fiorentina: