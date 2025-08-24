Publicidad

Yerry Mina y su primera pelea de la temporada en Italia; Moise Kean, con el que se cruzó

El defensor colombiano Yerry Mina fue titular en el 1-1 de Cagliari contra Fiorentina y allí protagonizó su primera discusión. Se pusieron a ver cuál era más fuerte.