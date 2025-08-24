Técnico del Girona no ocultó su decepción con Yaser Asprilla y compañía, tras dolorosa derrota

Villarreal le propinó este domingo una dura derrota al Girona, equipo donde militan los colombianos Yaser Asprilla y Jhon Solís. Fue un aplastante 5-0 a favor del 'submarino amarillo' y dejó a los dirigidos por Míchel humillados en el campo de La Cerámica.

Precisamente, el DT de los gerundenses compareció en rueda de prensa posterior al compromiso de la segunda jornada de la Liga de España. Éste no dudó en afirmar que su equipo no jugó a nada.

Yaser Asprilla (10) en acción de juego con Girona frente al Villarreal por la Liga de España. AFP

"La imagen ha sido muy mala. Cuando no compites al cien por ciento te pasan por encima y no hay que darle más vueltas. Tengo la sensación de que jugamos con el orgullo y el respeto de la gente y hoy (domingo) no hemos hecho el trabajo que debíamos", precisó Míchel en diálogo prensa y que replicaron en 'Mundo Deportivo'.

Pero ahí no pararon las reflexiones del técnico del Girona por la presentación de su equipo contra Villarreal. A continuación procedió a enviarle un duro mensaje a Yaser, Solís y compañía. No se guardó nada.

"Me siento decepcionado, lo he dicho al entrar al descanso. Siempre intento dar lo mejor para mi club y para mi gente, pero les he dicho que no me sentía representado por ellos y cuando un entrenador siente eso es muy difícil”, indicó.

Y agregó: "Estoy muy decepcionado con todo porque parece que hasta que no se cierre el mercado no podremos centrarnos. Estamos en un bucle que se impregna en todos y no somos un equipo. Lo más importante es centrarte en el ahora y creo que ni el club, ni el equipo ni yo lo estamos haciendo. Hemos empezado el año pensando en el mercado y no en los partidos, y eso es lo que más me duele. Solo puedo pedir disculpas".



Así se presentó el partido en La Cerámica

Villarreal humilló al Girona, gracias al hat-trick del canadiense Tajon Buchanan, a los minutos 16, 28 y 64, y los otros goles de Nicolas Pepe y de Rafa Marín.



¿Cuándo vuelve a jugar Girona?

Los gerundenses volverán a la acción el próximo sábado 30 de agosto cuando reciban a Sevilla en el Estadio Montilivi, a partir de las 12:30 del día, en horario de Colombia. Girona es último en la tabla de posiciones de la Liga de España.