Luis Díaz se quedó 'con las ganas'; la jugada que le invalidaron en Unión Berlín vs. Bayern

Luis Díaz y Bayern Múnich visitaron al Unión Berlín en partido de la Copa de Alemania. El guajiro - que había tenido un partido discreto hasta el momento - logró enviar el balón al fondo de la red, pero el mismo no se subió en el marcador por fuera de lugar.

Fue al minuto 78 que el oriundo de Barrancas pudo inflar las redes rivales luego de haber hecho muy bien la jugada. No obstante, el juez de línea levantó el banderín. Antes de esta acción había generado otra aproximación que se la sacaron casi de la raya.

Vea acá el tanto que no le validaron a Luis Díaz en Unión Berlín vs. Bayern Múnich: