Sebastián Villa, con maletas para Brasil; listo para ir el campeón de Copa Libertadores

En medio de una gran temporada con Independiente Rivadavia, modesto equipo en el que salió campeón este semestre en Argentina, Sebastián Villa estaría a punto de volver a relanzar su carrera como futbolista, dando un salto de calidad al actual campeón de la Copa Libertadores.

El periodista Sebastián Srur, del programa PDF de Picado TV, fue el encargado de dar de la información de última hora sobre el posible destino del habilidoso jugador antioqueño, quien dejó atrás sus líos judiciales, volvió a brillar en las canchas y tendría su recompensa.



Sebastián Villa, cerca de fichar por el Flamengo

El citado periodista argentino confirmó lo siguiente: "Va a ir a Brasil, a Río de Janeiro, a las playas de Ipanema, a las de Barra de Tijuca, donde tanto hemos ido a pasear. Quiero decirles que está muy cerca de jugar la Intercontinental con el Flamengo".

De hecho se dieron a conocer los valores que se manejarían para que Sebastián Villa vaya al cuadro 'mengao', que rondaría alrededor de "8 millones de dólares y que la semana que viene hay dos reuniones en Río de Janeiro".

Sobre el dinero, en el programa 'Blog Deportivo', el director general de Gol Caracol, Javier Hernández Bonnet decidió referirse a ese tema, ya que ese dineral que pagarían por el colombiano sería directamente para Independiente Rivadavia, y un club que se ha visto afectado es el Deportes Tolima, de donde salió el habilidiso jugador.



"No es molestando, hasta este momento el Tolima tiene su porcentaje perdido que es el 30 por ciento, hemos dicho en este programa que si el Tolima quiere reclamar su plata lo puede hacer a través de un juicio a Boca Juniors, que le responda por la plata que dejó perder de los derechos federativos y comerciales de Villa. Puede ir a la FIFA y reclamar a través de la FIFA y luego puede ir hasta el TAS", relató Hernández Bonnet, sobre el valor que perdió cuando se fue libre en medio de sus problemas judiciales por denuncias en Argentina.

Agregado a eso, aseveró que "hoy lo único y eso entiendo algún día acá nos prometió César Camargo que hablaría, el mayor accionista, pero dijo que estaba en una reunión. Mis muchachos lo llamaron. Él no quiere conflictos con Boca Juniors, porque es un potencial comprador de los productos del Tolima. No quiere dañar el cliente".

En la prensa Argentina, mientras tanto se habla que además de Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores, Gremio sería el otro elenco interesado en contratar a Sebastián Villa, en información dada por 'TyC Sports'.