¿Cómo no fue gol, Luis Díaz? Al del Bayern Múnich le sacaron la pelota en la línea

Bayern Múnich estaba sufriendo en el segundo tiempo del partido contra Unión Berlín, por Copa de Alemania, y Luis Díaz empezó a tener opciones de marcar gol, aunque en una no estuvo acertado y en la otra anotó, pero se lo anularon por fuera de lugar.

La primera se dio con un mano a mano dentro del área con el arquero rival, quien le salió rápido y 'Lucho' tuvo que definir de forma veloz también, sin mucha potencia.

Aunque la pelota iba con destino de gol, un defensor del Unión Berlín alcanzó a estirarse y en la línea evitar lo que era el gol de Luis Díaz para el Bayern Múnich. Instantes después el colombiano marcó, pero estaba ligeramente adelantado.



Así evitaron el gol de Luis Díaz en Unión Berlín vs Bayern Múnich, por Copa de Alemania: