Sorteo del Mundial ya tiene conductor; estará con Shaquille O'Neal y más estrellas 'gringas'

El sorteo de grupos del Mundial 2026 se llevará a cabo con grandes novedades el viernes 5 de diciembre de 2025 a las 12:00 p. m., hora colombiana, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington, Estados Unidos.

A 2 días de la ceremonia, se dio a conocer el cartel de artistas que se presentarán a lo largo del evento, así como los presentadores oficiales, entre quienes se encuentra un reconocido actor ‘colombiano’.

Pero eso no es todo, lo más sorprendente es la alineación de exdeportistas que estarán a cargo del acto, pues se trata de estrellas estadounidenses no relacionadas con el balompié.



Conductor del sorteo del Mundial 2026 y figuras que sacarán las balotas

Según información de FIFA, ente organizador de la Copa del Mundo, el exfutbolista inglés Rio Ferdinand será en encargado de conducir el sorteo, lo que no llama la atención dada su brillante trayectoria como jugador.

Y aunque junto a él estará la presentadora británica Samantha Johnson, la sorpresa está en el grupo de asistentes, conformado por leyendas del deporte estadounidense, como Shaquille O'Neal (exestrella del baloncesto de la NBA), Tom Brady (fútbol americano), Wayne Gretzky (hockey sobre hielo) y Aaron Judge (béisbol).



A su vez, el exjugador de fútbol americano Eli Manning se encargará de recibir a los asistentes al evento en la popular alfombra roja.

Publicidad

FIFA justificó la inclusión de estas personalidades señalando que “serán el nexo de unión entre el fútbol y los deportes más populares de Norteamérica”.

Bombos para el sorteo del Mundial 2026

Publicidad

⦁ Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

⦁ Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

⦁ Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

⦁ Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, 4 clasificados del repechaje europeo y 2 clasificados de la repesca intercontinental.

