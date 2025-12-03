Luis Díaz y Bayern Múnich siguen en carrera en la Copa de Alemania: victoria 2-3 sobre Unión Berlín

El Bayern Múnich se clasificó a los cuartos de final de la Copa de Alemania, al imponerse este miércoles 3 de diciembre en la cancha del Unión Berlín 2-3, beneficiado por dos goles en propia puerta del conjunto de la capital. En los 'bavaros' fue titular y estuvo todo el partido, el colombiano Luis Díaz.

¿Cómo le fue a Luis Díaz en el compromiso contra Unión Berlín?

Luis Díaz en Unión Berlín vs. Bayern Múnich en partido por la Copa de Alemania. AFP

El de Barrancas tuvo un partido discreto frente a los 'die eisernen', ya que estuvo marcado por los zagueros rivales. Aunque hay que precisar que le invalidaron un gol por fuera de lugar a la altura del minuto 78, y antes de ello, había generado otra jugada que le sacaron casi en la línea.



Así se presentó el partido por la DFB Pokal

Los hombres de Vincent Kompany prosiguen así su camino en Copa de Alemania, una competición en la que el Bayern Múnich no alcanza las semifinales desde su 20º y último título (el récord) en 2020.

Este miércoles, los muniqueses se adelantaron en el minuto 12. En un córner puesto por Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic molestó en la salida del arquero Frederik Rönnow. Sorprendido en el segundo palo, Ilyas Ansah abrió el marcador con un gol en propia puerta.



Doce minutos más tarde, en un nuevo córner de Kimmich, Pavlovic volvió a molestar a Rönnow y Harry Kane aprovechó para marcar su 25º gol esta temporada con el Bayern, el 5º en Copa.

Publicidad

Y unos minutos después de que los locales redujesen la diferencia por medio de Leopold Querfeld (2-1, 40') al convertir un penal por mano de Jonathan Tah, fue otro defensor del Unión, Diogo Leite, el que batió a su arquero justo antes de la pausa (3-1, 45+4').

Jugadores del Bayern Múnich y un festejo de gol en la Copa de Alemania. AFP

En un nuevo penal concedido a los locales, Querfeld devolvió la esperanza a los espectadores del Alte Försterei al inicio del segundo tiempo (56'). Pero el Bayern resistió y sigue vivo también en Copa.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich?

Ahora, el próximo reto de Luis Díaz y compañía será frente al VfB Stuttgart por la Bundesliga. Dicho partido está pactado para el sábado 6 de diciembre con horario de las 9:30 de la mañana para Colombia. Bayern Múnich lidera el torneo alemán con 34 puntos, luego de 12 jornadas disputadas.