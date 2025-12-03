Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Atención, Jhon Jáder Durán: fallo en Turquía tras queja de Galatasaray por sus actos vulgares

Atención, Jhon Jáder Durán: fallo en Turquía tras queja de Galatasaray por sus actos vulgares

En el equipo del futbolista colombiano se estaba esperando el boletín de penas y castigos luego de la polémica protagonizada por el delantero al final del clásico de Estambul.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 3 de dic, 2025
Jhon Jáder Durán, sin sanciones tras clásico Fenerbahce vs. Galatasaray.jpg
Jhon Jáder Durán la sacó barata tras gestos en clásico de Turquía.
Foto: Fenerbahce.

