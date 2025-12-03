Atención, Jhon Jáder Durán: fallo en Turquía tras queja de Galatasaray por sus actos vulgares

Las especulaciones llegaron a su fin en suelo otomano después de que el Galatasaray se quejara formalmente por el comportamiento de Jhon Jáder Durán, atacante del Fenerbahce, en el 1-1 entre ambas escuadras por la fecha 14 de la liga de ese país.

El ‘cafetero’, que marcó el gol del empate en el minuto 90+5, fue denunciado ante la Junta Disciplinaria de Fútbol Profesional (PFDK) de la Federación Turca de Fútbol (TFF) por los gestos que hizo en su celebración.

Tras mandar el balón al fondo de la red, el paisa se subió a las vallas de publicidad, cogió sus partes íntimas frente a su propia hinchada, lanzó puños al aire con actitud de furia y finalmente besó el escudo de su camiseta para congeniarse con la afición.

Frente a dicha actuación, Galatasaray elevó una nota de protesta oficial por el actuar del colombiano, según lo informó el propio equipo: "Galatasaray se quejará ante la Federación turca de fútbol (TFF) por el comportamiento de Jhon Durán hacia los aficionados de su equipo, después del gol".



Lo particular es que como Fenerbahce era local, no había hinchas visitantes en el sector en que el ‘cafetero’ se desató, por lo cual el reclamo carecía de fundamento, ya que el antioqueño no ofendió a nadie del Galatasaray.

En consecuencia, había incertidumbre sobre lo que podría aparecer en el boletín de sanciones, ya que luego del pitazo final hubo algunos incidentes entre los bandos.



Decisión sobre Jhon Jáder Durán en Turquía

La Junta Disciplinaria de Fútbol Profesional de la Federación Turca emitió un el miércoles 3 de diciembre de 2025 amplio documento con sus determinaciones y por fortuna para el colombiano su nombre no pareció en el texto, aunque el de varios de sus compañeros, sí.

Es decir, la queja del Galatasaray no prosperó, pese a que hubo varias sanciones para el Fenerbahce por “incidentes en el campo” y “cánticos ofensivos”.

Además, el italiano Domenico Tadesco, entrenador del club amarillo, fue suspendido por “conducta antideportiva”, mientras que el volante Mert Hakan Yandas corrió la misma suerte del DT por proferir “insultos”.

Ahora, todo queda en manos del Consejo Disciplinario de Fútbol Profesional (PFDK), instancia encargada de atender las posibles apelaciones y de ratificar, levantar o suavizar las decisiones.

A su vez, el Galatasaray, elenco del defensa colombiano Dávinson Sánchez, fue castigado por “cánticos ofensivos y obscenos” y su entrenador, Okan Buruk, fue sancionado por “conducta antideportiva” al emitir en las redes sociales del club declaraciones “posteriores al partido con las que pretendía dañar la reputación del fútbol profesional turco”.

Con este panorama y con Durán habilitado, Fenerbahce se alista para visitar al Basaksehir el sábado 6 de diciembre, en la fecha 15, mientras que Galatasaray deberá hacer lo propio el viernes 5 contra el Samsunspor.

En la tabla de posiciones, Galatasaray marcha en el primer lugar con 33 puntos, mientras que Fenerbahce lo sigue con 32 unidades.