Luis Díaz también los 'pone': vea acá su asistencia en Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach

Luis Díaz no para de figurar con Bayern Múnich. Tras abrir el marcador contra Borussia Mönchengladbach, el guajiro también se reportó con una asistencia; todo esto en el final del primer tiempo en el Allianz Arena.

El oriundo de Barrancas le generó un pasegol muy 'top' a Konrad Laimer, quien definió para el 2-0 parcial en partido de la jornada 25 de la Bundesliga.

Con ese resultado, los equipos se fueron al descanso.

Luis Díaz marcó un nuevo gol con Bayern Múnich en la Bundesliga. AFP

Vea acá la asistencia de Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach:

EN LA VISIÓN DE LUCHO ESTUVO LA CLAVE. Luis Díaz se tomó un segundo más dentro del área, metió una asistencia TOP y Laimer definió de primera para el 2-0 del Bayern Munich ante Borussia Monchengladbach.



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/GHwmeTzvkv — SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2026