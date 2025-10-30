Síguenos en::
Gol Caracol  / A Pelé y Diego Maradona les hicieron emotivo homenaje en el día de los muertos, en México

A Pelé y Diego Maradona les hicieron emotivo homenaje en el día de los muertos, en México

A varios años de sus muertes, en territorio mexicano recordaron a ambas leyendas del fútbol mundial, que dejaron importante y destacado legado con y sin la pelota en los pies.

Por: EFE
Actualizado: 30 de oct, 2025
Editado por: Gol Caracol
Diego Maradona y Pelé juntos, tras años de retirarse en el fútbol profesional.
Foto: AFP.

