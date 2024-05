Luis Díaz y el gol que falló con Liverpool, que generó una reacción viral de Jurgen Klopp

Luis Díaz fue titular en el duelo de Liverpool contra Wolverhampton, este domingo, y cuando comenzó el segundo tiempo pudo anotar su gol, pero no estuvo fino en la definición.

Cody Gakpo le ‘robó’ la pelota al arquero rival, y mandó el balón al segundo palo buscando al atacante nacido en Barrancas, quien tendría el arco en solitario.

Sin embargo, Luis Díaz no tenía buen ángulo frente al pórtico del Wolverhampton, pero alcanzó a rematar a pesar de la velocidad que traía, pero el travesaño le dijo que no y cuando cayó la pelota no sobrepasó toda la línea.

De inmediato las cámaras de la transmisión de Liverpool vs Wolves enfocaron al técnico Jurgen Klopp, quien estaba listo para celebrar un gol más, pero no podía creer que no terminara en anotación.

De hecho, la propia cuenta oficial de la Premier League publicó una imagen de la reacción viral del entrenador alemán, luego del fallo de Luis Díaz.

Acá la reacción de Jurgen Klopp al gol fallado por Luis Díaz en Liverpool vs Wolverhampton, por Premier League: