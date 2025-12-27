Luis Díaz y el otro colombiano que sorprende en un registro de la Champions League

La presencia de jugadores colombianos en la UEFA Champions League 2025-26 ha vuelto a quedar de manifiesto no solo por su calidad técnica y táctica, sino también por sus extraordinarias capacidades físicas y atléticas. Según los últimos registros de velocidad y rendimiento físico en la competición, varios futbolistas del país se encuentran entre los más destacados en Europa, sobresaliendo tanto por su rapidez punta como por su resistencia en el transcurso de los partidos.

Encabezando el listado de los colombianos más rápidos de esta edición de la Champions League está Kevin Medina del Qarabag, con una velocidad máxima de 33,8 km/h, seguido por Luis Díaz del Bayern Múnich, que alcanzó los 32,9 km/h. Completan este ranking Camilo Durán (también del Qarabag) con 32,3 km/h, y Luis Suárez de Sporting con 31,9 km/h, demostrando que los futbolistas colombianos tienen un impacto físico muy notable, especialmente en acciones ofensivas donde la velocidad puede marcar la diferencia. Más atrás, pero igualmente destacables, aparecen Juan David Cabal (Juventus) con 30,6 km/h, Richard Ríos (Benfica) con 30,2 km/h y Davinson Sánchez (Galatasaray) con 29,2 km/h, quienes han combinado experiencia y fortaleza para destacarse en duelos exigentes a máxima velocidad.



Posición

Jugador

Equipo

Velocidad máx. (Km/h)

1.

Kevin Medina

Qarabag

33,8

2.

Luis Díaz

Bayern Múnich

32,9

3.

Camilo Durán

Qarabag

32,3

4.

Luis Suárez

Sporting

31,9

5.

Juan David Cabal

Juventus

30,6

6.

Richard Ríos

Benfica

30,2

7.

Davinson Sánchez

Galatasaray

29,2



Por otra parte, el ranking de distancia recorrida —es decir, el esfuerzo total desplegado durante los partidos— ofrece otra dimensión del desempeño de los colombianos en la máxima competición continental. Aquí, 'Diario As' destaca que Luis Díaz lidera con claridad, al registrar un total de 25 kilómetros recorridos a lo largo de los encuentros disputados. Su capacidad para sostener un rendimiento físico elevado durante todo el partido lo convierte en un referente de resistencia. Lo siguen de cerca Kevin Medina (19,6 km) y Richard Ríos (19,5 km), evidenciando una enorme entrega en el campo y un papel protagónico tanto en tareas ofensivas como defensivas.

