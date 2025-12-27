Pasó por la Selección Colombia, jugó un Mundial y escribió melancólico mensaje; "decisión difícil"

Luciano Ospina anunció su retiro del fútbol profesional y con ello cerró una etapa de 15 años marcada por la constancia, el sacrificio y una carrera que, aunque lejos de los grandes reflectores, dejó huella en cada club y vestuario que integró. El defensor compartió la noticia a través de un emotivo mensaje en redes sociales, en el que reconoció que decir adiós “no ha sido una decisión fácil”, pero sí necesaria para dar paso a una nueva etapa de su vida.

“El fútbol no solo es mi profesión, fue mi sueño, mi refugio y mi forma de vida”, escribió Ospina, resumiendo el vínculo profundo que construyó con el deporte desde muy joven. Formado con disciplina y resiliencia, el zaguero destacó que cada entrenamiento, lesión y alegría “valieron la pena”, y que, de poder elegir de nuevo su camino, lo haría “mil veces más”.

En cifras, la carrera de Luciano Ospina refleja un recorrido amplio por el fútbol colombiano. Disputó 327 partidos oficiales en clubes, repartidos entre América (38), Alianza FC (225), Fortaleza CEIF (38), CA Huracán (10), Boyacá Chicó (8), Leones FC (4) y Atlético Huila (4). A lo largo de esos encuentros marcó 11 goles y acumuló más de 28.000 minutos en cancha, números que hablan de regularidad y confianza por parte de los cuerpos técnicos que lo dirigieron.



A nivel disciplinario, Ospina recibió 72 tarjetas amarillas y una roja, registros habituales para un defensor central que hizo del juego fuerte y la concentración sus principales virtudes. Más allá de los números, su aporte estuvo en el orden táctico y la experiencia, especialmente en equipos que apostaron por procesos largos y plantillas jóvenes.

Publicidad

Su paso por la Selección Colombia Sub-20 también forma parte de su legado. Ospina integró el plantel que disputó el Mundial Sub-20 de 2011 y tuvo participación en un partido del torneo. Fue en la victoria 3-0 sobre México en los cuartos de final. Además, fue tenido en cuenta para el Campeonato Sudamericano de la categoría y en encuentros de fogueo internacionales.

Luciano Ospina en Colombia 3-1 México - Mundial Sub 20 de 2011. Jasper Juinen - FIFA/FIFA via Getty Images

En su despedida, el futbolista agradeció a entrenadores, compañeros y clubes que confiaron en su trabajo, así como a su familia, a quienes señaló como el pilar que sostuvo su carrera. Con especial mención a su esposa e hijos, Ospina cerró su mensaje con una frase que resume su sentir: “Hoy culmina esta etapa de mi vida con orgullo y gratitud, sabiendo que el fútbol siempre fue, es y será parte de mí”.