Partido de La Liga de España fue aplazado, tras decretarse una "alerta roja"

El juego válido por la jornada 16 de La Liga de España estaba programado para este domingo 14 de diciembre, a las 12:30 de la tarde (hora de Colombia).

Por: EFE
Actualizado: 14 de dic, 2025
Imagen de referencia del balón oficial de La Liga de España
Getty Images

