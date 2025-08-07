Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
FALCAO GARCÍA
HINCHA MUERTO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y la titular confirmada para Bayern Múnich vs Tottenham, partido preparatorio

Luis Díaz y la titular confirmada para Bayern Múnich vs Tottenham, partido preparatorio

Este jueves será la segunda presentación del colombiano Luis Díaz con el equipo alemán, luego de debutar contra el Lyon. El DT oficializó a sus inicialistas.