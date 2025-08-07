Luis Díaz y la titular confirmada para Bayern Múnich vs Tottenham, partido preparatorio

Bayern Múnich jugará este jueves 7 de agosto contra el Tottenham Hotspur, en el segundo partido de la pretemporada y también el del colombiano Luis Díaz, flamante refuerzo del equipo alemán.

Y el técnico Vincent Kompany no dejó nada al azar poniendo su nómina titular estelar, ya con ‘Lucho’ entre los inicialistas, dejando ver que lo convenció rápidamente tras varios días de entrenamiento.

Acompañando a Luis Díaz en el ataque aparecen el inglés Harry Kane y los franceses Kingsley Coman y Michael Olise. Pero en la cancha también estarán otras estrellas como Manuel Neuer y Joshua Kimmich, referentes del fútbol alemán y del elenco bávaro.

Titular confirmada de Bayern Múnich vs Tottenham, con Luis Díaz:

Unsere Aufstellung für Tottenham! 🔥



📺 Den Telekom Cup 2025 seht ihr live und kostenlos ohne Login bei MAGENTA SPORT sowie auf FC Bayern TV Plus. pic.twitter.com/IuloXhM3GB — FC Bayern München (@FCBayern) August 7, 2025