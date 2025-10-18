Titulares confirmados para Bayern Múnich vs Borussia Dortmund; noticia con Luis Díaz

Bayern Múnich y Borussia Dortmund se verán cara a cara este sábado en una nueva edición de este clásico del fútbol de Alemania y que vivirá por primera vez el colombiano Luis Díaz.

Por eso, el técnico Vincent Kompany confirmó a sus titulares para este compromiso en el estadio Allianz Arena, con sus figuras principales en cancha y a disposición.

El ataque del Bayern Múnich estará liderado por Harry Kane, quien tendrá la compañía del colombiano Luis Díaz y del francés Michael Olise.

Hasta el momento el cuadro bávaro está invicto en toda la temporada, contando Bundesliga, Copa de Alemania, Supercopa de Alemania y Champions League, mostrando el poderío ofensivo y defensivo que tiene.



Titulares confirmados de Bayern Múnich vs Bourssia Dortmund, con Luis Díaz:

🔴 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 VS. 𝗗𝗢𝗥𝗧𝗠𝗨𝗡𝗗🔴



¡VAMOOOOOOOOOS! pic.twitter.com/wLH2y5kgj7 — FC Bayern München Español (@FCBayernES) October 18, 2025