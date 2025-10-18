Síguenos en::
Colombianos en el exterior  / Titulares confirmados para Bayern Múnich vs Borussia Dortmund; noticia con Luis Díaz

Titulares confirmados para Bayern Múnich vs Borussia Dortmund; noticia con Luis Díaz

Este sábado se juega este clásico de la Bundesliga, el primero para el colombiano Luis Díaz en Alemania. Partido para revalidar el invicto en la temporada.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de oct, 2025
Luis Díaz y Harry Kane, celebrando un gol del Bayern Múnich
