Díber Cambindo anotó doblete y dio asistencia, pero al Necaxa no le alcanzó: derrota 5-3 con Tigres

El argentino Juan Brunetta convirtió tres goles este viernes para encabezar el ataque del Tigres UANL, que superó por 5-3 al Necaxa, en el torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

En la decimotercera jornada del torneo, Brunetta anotó tres veces, su compatriota Ángel Correa, una; y Diego Laínez, una. Por Necaxa, con muchos errores a la defensa, descontaron el colombiano Díber Cambindo, en dos ocasiones, y Ricardo Monreal.

En el estadio de su rival, el Necaxa salió a proponer en el primer tiempo y en el 18 sorprendió al favorito Tigres con un gol de pierna derecha de Cambindo a pase del argentino Tomán Badaloni.

🇨🇴 ¡No perdona! Diber Cambindo abre el marcador para poner a ganar a Necaxa sobre Tigres de visitante.pic.twitter.com/WK2XxZ8gaF — Lucho Tricolor (@LuchoTricolorOf) October 18, 2025

Brunetta, en su mejor día de lo que va del campeonato, le dio la vuelta al marcador con un remate de zurda en el 24 a pase del campeón mundial argentino Correa, el 1-1; y con un soberbio remate desde fuera del área en el 36, hizo el 2-1.



Cambindo apareció en el 45+1 con un gol de derecha a pase del argentino Agustín Palavecino, pero Brunetta retomó la ventaja para el cuadro de casa con un gol de derecha, con asistencia de Ozziel Herrera.

🇨🇴 ¡Doblete y empate! Diber Cambindo volvió a aparecer, se fue de doblete y puso el empate transitorio de Necaxa ante Tigres.pic.twitter.com/7Lkl8p7pN8 — Lucho Tricolor (@LuchoTricolorOf) October 18, 2025

Tigres fue por más en el segundo tiempo; en el 59 Herrera incrustó la pelota en el palo y en el 63 Correa anotó de derecha a pase de Diego Sánchez.

Cuando Tigres se veía más seguro, Monreal acercó a Necaxa al aceptar en el 73 un servicio de Cambindo y anotar de derecha.

REACCIONÓ NECAXA ⚡️



Ricardo Monreal consiguió el tercer gol ante #Tigres.



📹 somos_FOXpic.twitter.com/YGdUncs3LQ — ONCE Diario (@oncediariomx) October 18, 2025

Los dos cuadros se volcaron al ataque en los últimos minutos. Tigres sacó ventaja de las facilidades de la zaga rival y de cabeza convirtió el quinto gol de los locales.

Con el resultado los Tigres subieron al tercer escaño con siete victorias, cinco empates, una derrota y 26 puntos, dos menos que el líder Toluca. Con nueve unidades, el Necaxa es decimosexto y penúltimo.

Un poco antes el italiano de origen brasileño Joao Pedro convirtió su noveno gol del campeonato en la victoria del San Luis, 2-0 sobre el Atlas.

Pedro anotó un penalti en el minuto 22 para alcanzar al portugués Paulinho en el liderato de los goleadores y Oscar Macías convirtió de cabeza a pase del uruguayo Juan Sanabria en el 43, con lo que subieron al San Luis al décimo lugar.

La jornada empezó hoy con la victoria del Puebla, 4-3 sobre los Xolos de Tijuana, en un partido aburrido en la primera mitad y con todas las anotaciones en la segunda.

Carlos Baltazar, dos veces, Ricardo Marín y Álvaro de la Rosa convirtieron por Puebla, en tanto Kevin Castañeda, en dos ocasiones, y el español de ascendencia marroquí Mourad El Ghezouani descontaron por los Xolos.

La fecha 13 concluirá este sábado, cuando el líder Toluca recibirá al Querétaro y el sublíder América al Cruz Azul, en el derbi de la capital.

Además, el Monterrey del defensor español Sergio Ramos recibirá a los Pumas UNAM, Santos Laguna al León, Juárez FC al Pachuca y Guadalajara al Mazatlán.