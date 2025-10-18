Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Díber Cambindo anotó doblete y dio asistencia, pero al Necaxa no le alcanzó: derrota 5-3 con Tigres

Díber Cambindo anotó doblete y dio asistencia, pero al Necaxa no le alcanzó: derrota 5-3 con Tigres

El delantero colombiano Díber Cambindo tuvo una noche estelar con el Necaxa, sin embargo, sirvió de poco, tras caer con los 'felinos' de la UANL.

Por: EFE
Actualizado: 18 de oct, 2025
Díber Cambindo, delantero colombiano del Necaxa.
