Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Johan Mojica, clave en la remontada 3-1 del Mallorca sobre Sevilla: vea la asistencia del colombiano

Johan Mojica, clave en la remontada 3-1 del Mallorca sobre Sevilla: vea la asistencia del colombiano

El lateral izquierdo Johan Mojica ingresó desde el banquillo y asistió en el segundo gol del Mallorca que sorprendió en su visita al Sevilla.

Por: EFE
Actualizado: 18 de oct, 2025
Comparta en:
Johan Mojica celebrando uno de los goles del Mallorca.
Johan Mojica celebrando uno de los goles del Mallorca.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad