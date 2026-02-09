Luis Díaz y los reconocimientos que no cesan; todo tras tripleta con Bayern Múnich

Liderado por Luis Díaz, autor de un triplete y al que le hicieron dos penales, el Bayern Múnich retomó su marcha triunfal en la Bundesliga al golear 5-1 al Hoffenheim, tercero en la clasificación, que jugó desde el minuto 20 con diez futbolistas.

Tras ser frenados por el Hamburgo el fin de semana anterior, una semana después de sufrir ante el Augsburgo su primera derrota de la temporada, los bávaros recuperaron a lo grande el sabor de la victoria.



Reconocimientos para Luis Díaz, tras triplete con Bayern Múnich

Tras su lúcida noche en el estadio Allianz Arena, el futbolista colombiano, junto a sus compañeros Harry Kane y Joshua Kimmich, fueron incluidos en el equipo de la fecha 21 de la Bundesliga, siendo 3 jugadores clave en el triunfazo 5-1 sobre el Hoffenheim.

Joshua Kimmich, Luis Díaz and Harry Kane in @kicker's Bundesliga Team of the Week pic.twitter.com/xhRwPXQmqH — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 9, 2026

Además, en redes sociales se comenta que "Luis Díaz está en un estado de forma excepcional esta temporada con el Bayern de Múnich, anotando un hat-trick ayer contra el Hoffenheim en su victoria por 5-0" y hasta hizo recordar la presencia de otro colombiano en las toldas bávaras. "Es apenas el segundo jugador colombiano, después de James Rodríguez en 2019, en anotar un hat-trick en la Bundesliga. ¡El impresionante estado de forma de Díaz sigue brillando!", resaltaron.

Los comentarios para 'Lucho' han llegado también por parte de directivos del cuadro alemán, de su director técnico Vincent Kompany y de sus compañeros, quienes elogian el destacado presente que vive el nacido en Barrancas, La Guajira.



Presionados por el Borussia Dortmund, vencedor el sábado en Wolfsburgo y que se había quedado a tres puntos, los líderes del campeonato infligieron al Hoffenheim su primera derrota de 2026.

Los jugadores dirigidos por el técnico Christian Ilzer, que venían de cinco triunfos desde el inicio de año, se vieron penalizados por un arranque de partido complicado debido a una falta de Kevin Akpoguma sobre Luis Díaz.

La sanción fue triple: tarjeta roja, penalti y ejecución del infalible Kane (1-0, 20').

Los blanquiazules justificaron, no obstante, su condición de equipo en forma del momento al poner en aprietos a un Bayern no siempre sólido en defensa.

Sobre todo, aprovecharon una pifia de Manuel Neuer para igualar en el minuto 35 por medio de Andrej Kramaric, asistido por Fisnik Asllani tras interceptar un pase completamente fallado del guardameta internacional alemán.

Espoleados, los hombres de Vincent Kompany reaccionaron con rapidez para irse al descanso con una ventaja de dos goles, gracias a otro penalti transformado por Kane en el 45' tras una falta de Vladimir Coufal sobre Luis Díaz, y a continuación un tanto de este último, de gran sutileza, en el tiempo añadido.

- "Había mucho ruido" -

Harry Kane alcanzó los 24 goles en la Bundesliga en solo 21 jornadas, 38 en todas las competiciones.

"Había mucho ruido alrededor del equipo tras los dos últimos partidos, era importante guardar la calma", señaló el capitán de la selección inglesa.

"Nos acercamos al final de la temporada, una etapa en la que cada tres puntos cuentan. Vimos que la diferencia puede recortarse rápido; la verdadera temporada empieza ahora", añadió el delantero.

Luis Díaz, imparable, dejó el marcador en 5-1 (62' y 89') para reforzar el liderato del Rekordmeister en la Bundesliga.

El internacional colombiano cerró una actuación perfecta al participar en los cinco goles del Bayern. Secunda a Kane en la tabla de artilleros de la Bundesliga con 13 dianas.

El Hoffenheim conserva por su parte su puesto en el podio, pero ve cómo el RB Leipzig, vencedor 2-1 el domingo en Colonia, se le acerca a tres puntos.

"Está increíblemente reñido arriba; no podemos permitirnos cometer ningún error", dijo el técnico del Leipzig, Christoph Baumgartner, sobre la pelea por los cuatro primeros puestos, que llevan a la próxima Champions.