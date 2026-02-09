Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y los reconocimientos que no cesan; todo tras tripleta con Bayern Múnich

Luis Díaz y los reconocimientos que no cesan; todo tras tripleta con Bayern Múnich

El guajiro Luis Díaz se lució en el triunfo 5-1 del Bayern Múnich sobre el Hoffenheim y su nombre retumba en Alemania y Europa, por el brillante presente que vive en su nuevo equipo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de feb, 2026
Comparta en:
Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz con el balón de su primer triplete con el Bayern Múnich - Foto:
Bayern Múnich Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad