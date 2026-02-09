La polémica no faltó tras memorable actuación de Luis Díaz en Bundesliga; "era más rápido"

Bayern Múnich goleó 5-1 al Hoffenheim en la fecha 21 de la Bundesliga con una presentación estelar del futbolista colombiano Luis Díaz, quien marcó un triplete de goles y provocó dos penaltis que luego Harry Kane convirtió en anotaciones, pero como es normal en el fútbol la polémica no faltó por una decisión del árbitro central que cambió el rumbo del partido y que involucró al atacante guajiro.

Se trata del primer tanto del compromiso al minuto 20, de pena máxima, luego de que Kevin Akpoguma derribara dentro del área al nacido en Barrancas y viera la tarjeta roja, en una acción discutida y que tuvo varias opiniones en Alemania. Sin embargo, el propio árbitro central decidió explicar dicha jugada.



Luis Díaz y la jugada polémica en partido con Bayern Múnich

El juez central del Bayern 5-1 Hoffenheim, Tobias Stieler explicó paso a paso de la controversial jugada del primer penalti que provocó y que ayudó a abrir el marcador. "Era más rápido y estaba en mejor posición (Luis Díaz). Puede disparar a portería, puede pasar el balón. Luego cae al suelo por una falta del jugador del Hoffenheim. Por lo tanto, penalti y, sin otra alternativa, tarjeta roja", aseveró de entrada el colegiado.

Seguido a eso, el árbitro agregó que "porque fue una falta y no una acción futbolística típica. Si hubiera intentado tocar el balón con el pie y luego hubiera hecho contacto, solo habría habido penalti, pero eso no fue posible en este caso", y de paso confesó que hasta "tuve una breve conversación con el jugador del Hoffenheim. La naturaleza de la falta en sí nunca estuvo en duda".

De hecho, Tobias Stieler puntualizó en "la reacción tras el penalti. Sabía perfectamente que era falta. Lo único que hablamos brevemente fue de la tarjeta roja. Por lo tanto, esto definitivamente no es asunto del VAR; se decide en el campo", por lo que reiteró su decisión de expulsar a Kevin Akpoguma, al minuto 17, lo que hizo que el partido se desequilibrara y con eso se abrieran más espacios en cancha, algo que aprovechó el colombiano Luis Díaz para firmar su primer triplete con la camiseta del Bayern Múnich.



Tobias Stieler explains his decision to award Bayern a penalty and send Akpoguma off: "Luis Díaz was faster and in the better position. He can shoot on goal, he can pass across. Then he goes down due to a foul by the Hoffenheim player. Accordingly, a penalty and, without another… pic.twitter.com/X73V1Rh7UH — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 8, 2026

Publicidad

Con las tres anotaciones de este domingo el guajiro llegó a 13 celebraciones en la temporada de Bundesliga, situándose como el segundo en la tabla de goleadores de la Liga de Alemania, solamente superado por su compañero de equipo, Harry Kane, quien lleva la sorprendente cifra de 24 tantos en 21 partidos disputados en el campeonato alemán.