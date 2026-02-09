Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Colombianos en el exterior  / La polémica no faltó tras memorable actuación de Luis Díaz en Bundesliga; "era más rápido"

La polémica no faltó tras memorable actuación de Luis Díaz en Bundesliga; "era más rápido"

En el primer penalti que le cometieron al colombiano Luis Díaz, en el partido del domingo, hubo controversia, por la acción, y de paso la expulsión del defensor del Hoffenheim.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de feb, 2026
Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz se llevó el balón tras triplete con Bayern Múnich - Foto:
Bayern Múnich Oficial

