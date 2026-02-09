Filtran reclamo de camerino de Kylian Mbappé a árbitro en la Liga de España; "no me hablas"

En el encuentro entre el Real Madrid y el Valencia se presentó un curioso episodio que involucró a Kylian Mbappé. El francés anotó el segundo gol de su equipo en la victoria 2-0 frente a los 'ché', y además fue protagonista de una discusión con el cuarto árbitro del partido en el camerino del estadio Mestalla.

Antes del inicio del segundo tiempo, 'Kiki' se le acercó al colegiado y le reclamó por una jugada de fuera de juego que señaló el juez central, quedando todo grabado en un video que ya circula en las redes sociales:

Kylian Mbappé: "¿Cómo puede ser fuera de juego?". Árbitro: “Hablemos dentro”. Kylian Mbappé: "No lo entiendo." Kylian Mbappé: "Me dices que hablaremos dentro y luego no me hablas", fue la charla entre ambos en el descanso del partido.



Los goles de Álvaro Carreras y Kylian Mbappé dieron al Real Madrid una contundente victoria por 2-0 en Valencia el domingo, acortando la distancia con el Barcelona, líder de La Liga, a un punto. Tras la victoria del campeón español sobre el Mallorca el sábado, el equipo de Álvaro Arbeloa logró una ajustada victoria en Mestalla para mantener la presión sobre su eterno rival.

Sin el delantero sancionado Vinicius Junior ni el centrocampista lesionado Jude Bellingham, los Blancos carecieron de brillo, pero hicieron lo justo para sumar tres puntos en la costa este de España. El internacional inglés Trent Alexander-Arnold regresó tras su lesión como suplente en la segunda mitad de la victoria del Madrid.

El equipo de Arbeloa tuvo las mejores ocasiones en la primera parte, pero no logró crear peligro de forma constante en un encuentro reñido. El disparo de Arda Güler se fue desviado por poco, mientras que el portero del Valencia, Stole Dimitrievski, salvó bien con las piernas el potente disparo de Mbappé. El lateral derecho del Madrid, David Jiménez, procedente de la cantera del club, estuvo a punto de marcar tras una asistencia de la superestrella francesa Mbappé, pero el portero macedonio también le atajó el gol.

Real Madrid se impuso al Valencia en Mestalla. AFP

Mediada la segunda parte, Carreras inventó un gol de la nada para poner al Madrid en ventaja. Deslizándose hacia el interior desde la izquierda del área, el defensa usó su pierna derecha, que era más débil, para rematar el balón al primer palo de Dimitrievski. El Valencia pudo haber empatado, pero el remate de Lucas Beltrán en la recta final superó a Thibaut Courtois y se estrelló rozando el poste.

Arbeloa dio entrada a Alexander-Arnold en su primera aparición desde principios de diciembre tras una lesión en el muslo, mientras el Madrid buscaba sentenciar el partido. Finalmente, aseguraron los tres puntos en el tiempo añadido cuando Brahim Díaz asistió al máximo goleador de La Liga, Mbappé, quien remató con calma para su 23.º gol en la competición esta temporada.

La afición valencianista, algunos de los cuales ondearon pañuelos blancos durante el partido en protesta por la situación del club, se marchó con el Valencia en el puesto 17, un punto por encima de la zona de descenso.