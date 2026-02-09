Álvaro Montero, "sobrio" en el 2-1 de Vélez Sarsfield sobre Boca Juniors; elogian al colombiano

Vélez Sarsfield derrotó por 2-1 a Boca Juniors en la continuidad de la cuarta jornada del Torneo Apertura argentino, que el sábado había registrado una goleada a domicilio de Tigre por 1-4 ante River Plate. El arquero colombiano Álvaro Montero sigue firme en la titular de su equipo y fue importante para esta importante victoria frente a los 'xeneizes'.

Con un doblete de Matías Pellegrini, el ‘Fortín’, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, se impuso ante un ‘Xeneize’ que descontó sobre el final con un tanto del juvenil Íker Zufiaurre, para un resultado que dejó a Vélez como líder de la Zona A con diez puntos y a Boca con la media de seis unidades.



Álvaro Montero, clave en buen presente de Vélez Sarsfield

En la página 'Pasión Fortinera' siguen destacando la destacada actualidad del arquero de la Selección Colombia, quien no solo le ganó el pulso a Tomás Marchiori, sino que viene teniendo atajadas importantes para que el liderato de la Liga Argentina sea para su equipo.

"Otro partido sobrio del colombiano: sumó 2 atajadas y sigue siendo el arquero con más tapadas de la Liga Argentina. Nada que reprocharle en el gol de Boca Juniors", comentaron en el medio partidario de Vélez Sarsfield, donde no dudaron en elogiar su seguridad y lo que viene mostrando en el arranque de este 2026, en medio de la lucha por meterse en la convocatoria final para el Mundial de 2026 Estados Unidos, México y Canadá.

👊 Otro partido sobrio del colombiano: sumó 2 ATAJADAS y sigue siendo el arquero con más tapadas de la Liga Argentina.



Nada que reprocharle en el gol de #Boca. https://t.co/VseqOUbd9s pic.twitter.com/daAiw8Lu04 — Pasión Fortinera (@PasionFortinera) February 9, 2026

En otro resultado de este domingo, Huracán se impuso en su clásico ante San Lorenzo por 1-0 con un solitario gol del ecuatoriano Jordy Caicedo -goleador del torneo con cuatro dianas-, mientras que Independiente sumó su segunda victoria al vencer a domicilio por 0-1 a Platense con el tanto de Santiago Montiel.



Además, este domingo Sarmiento venció por 2-1 al Atlético de Tucumán y el ascendido Gimnasia y Esgrima de Mendoza doblegó por 1-0 a Instituto de Córdoba.

Álvaro Montero en su debut con Vélez Sarsfield, por la Liga de Argentina. Foto: X de Velez.

Publicidad

El sábado, Tigre había goleado en el Estadio Monumental por 1-4 a River Plate para quedar, también con 10 puntos como líder de la Zona B, mientras que Racing Club se había impuesto por 2-1 ante Argentinos Juniors, Aldosivi había empatado 1-1 con Rosario Central, Belgrano había derrotado por 1-0 a Banfield, a la vez que Defensa y Justicia había vencido por 2-3 a Newell’s Old Boys, y el viernes Central Córdoba le había ganado 1-0 a Unión de Santa Fe.

Este lunes concluirá la cuarta jornada con cuatro partidos: Barracas Central-Gimnasia y Esgrima La Plata, Estudiantes de La Plata-Deportivo Riestra, Lanús-Talleres de Córdoba y Estudiantes de Río Cuarto-Independiente Rivadavia de Mendoza.