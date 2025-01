Luis Díaz y un amargo partido: sin contemplaciones luego del 1-1 de Liverpool con Nottingham

En la tarde de este martes 14 de febrero, el Liverpool del colombiano Luis Díaz visitó a uno de sus perseguidores en la primera edición del fútbol inglés, el Nottingham Forest , en the City Ground Stadium, por un duelo correspondiente a la fecha 21 de la Premier League, enfrentando rivales directos.

El encuentro finalizó igualado a un gol , y si bien el Liverpool ejercía como visitante, por lo que el empate es valioso sumando un punto en la casa del que ahora es el segundo mejor ranqueado en la tabla de posiciones, las críticas de los diferentes medios británicos no se hicieron esperar y fueron con toda en contra del equipo rojo de Merseyside: Luis Díaz no se salvó, afirmando que "no fue su noche".

Las puntuaciones del encuentro fueron dadas por Ian Doyle, redactor jefe del Liverpool FC, en el reconocido medio 'LiverpoolEcho', que le otorgó un puntaje de 5 sobre 10 al extremo colombiano, qué jugó 75 minutos de partido y se desempeñó como delantero centro, pese a no ser su posición natural, algo que Doyle tuvo en cuenta en sus críticas.

"Jugando como número nueve, se retrasó en algunas buenas posiciones pero no logró encontrar el pase final, sobre todo cuando no despejó a Gakpo. No fue su noche. Fue sustituido", fueron las palabras con las que el periodista antes mencionado resumió el frío partido de Luis Díaz.

Publicidad

Cabe destacar que junto con Ibrahima Konaté, fueron los únicos dos futbolistas que obtuvieron un puntaje de 5, siendo el más bajo del equipo. El punto más alto fue precisamente para el autor del gol que le dio el importante empate a los reds, el portugués Diogo Jota, que con el húngaro Dominik Szoboszlai, obtuvieron un puntaje de 8.

¿Cómo fueron el resto de las puntuaciones?

Alisson Becker 6.

Trent Alexander-Arnold 6.

Ibrahima Konaté 5.

Virgil van Dijk 7.

Andy Robertson 6.

Ryan Gravenberch 7.

Alexis Mac Allister 6.

Mohamed Salah 7.

Dominik Szoboszlai 8.

Luis Diaz 5.

Diogo Jota (por Konate 66) 8.

Kostas Tsimikas (por Robertson 66) 7.

Curtis Jones (por Diaz 75) 6.

Cabe destacar que con este resultado el Liverpool se mantiene a 6 unidades del Nottingham Forest, que ahora supera al Arsenal de Mikel Arteta por un punto y es el perseguidor de los 'reds' en su sueño de conquistar la liga. Liverpool es líder con 47 puntos, seguido por el Nottingham con 41, con un partido más, y cierra el podio el Arsenal con 40, también con un juego pendiente.