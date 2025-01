Le piden a James Rodríguez goles en León y no que venda camisetas: taches arriba

Todo un boom mediático se ha generado en México después de la llegada, presentación y primer entrenamiento con León por parte de James Rodríguez , quien arribó al fútbol mexicano después de un negro paso por Rayo Vallecano, de España.

El volante colombiano se ha llevado todas las miradas en su nuevo club y la prensa ha seguido paso a paso sus primeros pasos en las filas de los 'panzas' verdes. Pero a la par de registrar una noticia bomba como esa, en los espacios de opinión también se ha dado un vistazo a la situación del '10', de paso por Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich y Everton, entre otros.

Así las cosas, en una de las últimas emisiones de 'Espn' México el técnico Tuca Ferreti fue crítico de la contratación del famoso James. "Seguimos contratando por lo que fue hace 10 años, entonces (que sea) la bomba de contratación yo no estoy de acuerdo”.

James Rodríguez con la camisa del Club León, de México. Foto: X del Club León.

Ferreti dio esto en el espacio 'Fútbol Picante' haciendo hincapié en el presente y los antecedentes estadísticos del nacido en Cúcuta y de 33 años, que no encontró espacio alguno en Rayo Vallecano, por lo que decidió salir de allí.

Publicidad

"Yo quiero que James juegue no que venda camisetas, esto es mediático; lo que quiero ver es que meta goles, delantero que meta goles”, complementó Ferreti, quien cuenta con una extensa experiencia en banquillos de prestigiosos equipos de México.

En medio de esas ácidas palabras, al entrenador le recordaron que el mediocampista fue figura y mejor jugador de la Copa América 2024 jugando con la Selección Colombia. La respuesta del popular 'Tuca' fue contundente: "eso hace cuánto tiempo fue, me lo pueden decir. Eso ya fue hace rato".

Publicidad

De esa forma sobre James Rodríguez se mantienen reservas y no todos en territorio mexicano están tan convencidos de que pueda marcar diferencia defendiendo la camiseta de León. Para verdades la cancha y el tiempo.

James Rodríguez metió su primer baile. Foto: Club León.

¿Qué dijo James Rodríguez en su presentación en León?

"Me encanta ganar, soy muy competitivo, eso le puedo sumar a mis compañeros y al club. No hay que tener dudas, soy una persona que le encanta ganar. Estoy feliz por esta nueva fase, estoy muy contento, ilusionado, creo que este club es una gran familia y esto fue muy importante para que yo me sintiera seguro de venir", dijo Rodríguez ante la prensa mexicana el martes pasado.