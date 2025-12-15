Síguenos en:
Gol Caracol / Fútbol Colombiano / Ranking de la Conmebol para el 2026: solo hay un equipo colombiano en el top 30

Ranking de la Conmebol para el 2026: solo hay un equipo colombiano en el top 30

La Conmebol reveló este lunes el ranking de clubes que se usará para el próximo año, el cual será clave para ordenar los bombos de la Copa Libertadores y Sudamericana.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de dic, 2025
Balón del fútbol colombiano.
Balón del fútbol colombiano.
COLPRENSA.

