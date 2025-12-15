Ranking de la Conmebol para el 2026: solo hay un equipo colombiano en el top 30

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio a conocer el Ranking de Clubes Conmebol 2026, una clasificación que no solo ordena el rendimiento histórico reciente de las instituciones del continente, sino que además tendrá incidencia directa en la organización de sus principales torneos internacionales. En el listado, Colombia aparece con una presencia limitada: solo un club figura dentro del top 30, lo que vuelve a poner en discusión el peso competitivo del fútbol colombiano a nivel continental.

En su comunicado oficial, la Conmebol explicó el alcance y la utilidad de este escalafón: “La Confederación Sudamericana de Fútbol, a través de su Dirección de Competiciones y Operaciones, presenta el Ranking de Clubes Conmebol 2026. El ranking será utilizado para la conformación de los bolilleros para el sorteo de las Fases 1 y 2 de la Conmebol Libertadores 2026, que será realizado el próximo jueves 18 de diciembre de 2025 en Luque, Paraguay y posteriormente para las Fases de Grupos de la Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana 2026”. Es decir, la posición de cada equipo tendrá impacto directo en los cruces y niveles de dificultad de los torneos.

El top 10 del ranking está dominado por clubes de Brasil y Argentina, con Palmeiras en el primer lugar, seguido por Flamengo, River Plate y Boca Juniors. Peñarol completa los cinco primeros, mientras que Atlético Mineiro, São Paulo, Nacional, Racing Club y LDU Quito cierran las diez mejores posiciones. Esta tendencia se mantiene a lo largo del top 30, donde la mayoría de los clubes pertenecen a ligas con fuerte presencia internacional en los últimos años.

En el caso colombiano, Atlético Nacional aparece en el puesto 16, siendo el único representante del país dentro de los 30 mejores clubes del continente. Detrás, ya fuera de ese grupo privilegiado, figuran Junior de Barranquilla en la casilla 34 y América de Cali en la 36. Más abajo se ubican Independiente Medellín (45), Deportivo Cali (51), Independiente Santa Fe (53), Millonarios (54) , Deportes Tolima (57), Once Caldas (58), Deportivo Pereira (68) y Atlético Bucaramanga (86).



⭐️📊 ¡Actualizado! Los 3️⃣0️⃣ mejores del Ranking de Clubes de la CONMEBOL 2026.#GloriaEterna pic.twitter.com/kOlOWFpAOl — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 15, 2025

Top 30 del Ranking Conmebol 2026



Palmeiras Flamengo River Plate Boca Juniors Peñarol Atlético Mineiro São Paulo Nacional Racing Club LDU Quito Fluminense Athletico Paranaense Internacional Grêmio Olimpia Independiente del Valle Libertad Estudiantes de La Plata Botafogo Cerro Porteño Lanús Corinthians Bolívar Independiente Colo-Colo Vélez Sarsfield Santos Barcelona SC Cruzeiro Atlético Nacional

