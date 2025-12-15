Lucas González: "En Tolima esperamos tener la misma suerte que tuvo Junior en Barranquilla"

Deportes Tolima afrontará este martes uno de los partidos más desafiantes de su historia reciente. Tras caer 3-0 en el juego de ida ante Junior en Barranquilla, el equipo 'pijao' buscará una remontada en el estadio Manuel Murillo Toro, respaldado por su afición y con la convicción de que el título aún es posible. Así lo dejó claro su director técnico, Lucas González, quien analizó el encuentro de vuelta con realismo, pero también con esperanza.

“El partido tiene la particularidad de que tenemos que intentar marcar tres goles o más que el oponente para conseguir el título. Para eso nos hemos preparado estos días. Mañana hemos diseñado un plan que los chicos entienden y que, si lo ejecutamos bien, tendremos la posibilidad de dar una bonita pelea y mantener la ilusión de que ser campeón todavía es posible”, señaló el entrenador, destacando el trabajo realizado durante la semana.

González fue claro al reconocer la dificultad del reto, aunque insistió en que el mensaje interno ha sido positivo. “El mensaje ha sido claro: es difícil, pero no imposible. Sabemos que Junior es un gran equipo, tiene muy buenos jugadores y merece estar en la final, pero nosotros también. Si Junior tuvo 45 minutos, nosotros tendremos 90 para igualarlo o superarlo”, afirmó, en referencia al dominio del conjunto barranquillero en el primer tiempo del partido de ida.

Deportes Tolima celebra un gol en la Liga BetPlay II-2025, donde disputará la final

El técnico de Tolima también explicó cómo el análisis en frío permitió entender mejor lo ocurrido en Barranquilla. “Uno, en el momento del partido, por la derrota que llevamos 3-0, tiene emociones negativas, pero después se evalúa en video si de verdad la diferencia fue tan amplia”, expresó. En ese sentido, detalló acciones puntuales que marcaron la diferencia: “Hay acciones puntuales que nos ocurrieron y que pocas veces nos habían pasado. Por ejemplo, en el primer gol de Enamorado, Junior y Rovira se resbalan y después remata con su pierna no hábil y la pone en el ángulo”.



González también resaltó la eficacia del rival. “Ellos tuvieron un porcentaje de efectividad muy alto en los remates que tuvieron: creo que fueron cinco remates al arco y tres goles. Esperemos tener la misma definición y que la suerte esté de nuestro lado acá, en Ibagué”, añadió, confiando en que el contexto y el apoyo del público jueguen a favor.

Finalmente, el estratega se refirió al plan de juego para el duelo definitivo. “Junior trata de recuperar la pelota y jugar rápidamente, a velocidad, con sus extremos. Mañana pensaremos en hacer esos tres goles, pero también ajustaremos defensivamente”, concluyó.