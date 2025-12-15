"Es un partido peligroso, Junior no puede pensar que le va ganando 3-0 a Tolima"

Junior afrontará este martes el partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay II-2025 con una ventaja contundente tras el 3-0 conseguido en la ida frente al Deportes Tolima. Sin embargo, el técnico uruguayo Alfredo Arias dejó claro que el marcador no condicionará el planteamiento de su equipo y que la serie sigue completamente abierta. Desde Ibagué, el entrenador analizó el duelo con mesura y respeto por el rival.

“He pensado todos estos días en tratar de limitar a un rival como Tolima, que es un muy buen equipo. Allá, en Barranquilla, pensé que iba perdiendo; no se desesperaron, no recurrieron al pelotazo y siguieron tocando la pelota. Hay que cuidarse de ellos”, afirmó Arias, destacando el estilo y la personalidad del conjunto pijao, incluso cuando estuvo en desventaja en el primer partido.

El DT del Junior también resaltó la regularidad de Tolima en el fútbol colombiano, más allá de los nombres en el banco técnico. “Tolima tiene un proceso desde que llegué a Colombia: siempre está en las instancias finales con diferentes cuerpos técnicos. Pese a todo eso, vamos a tratar de encontrar sus debilidades y limitar las fortalezas que tienen”, explicó, subrayando que el análisis será clave para sostener la ventaja.

Arias fue enfático en señalar que el partido de vuelta se jugará como si la serie estuviera igualada. “Es otro partido, se inicia de cero a cero y así lo vamos a plantear nosotros. Yo no quiero que pensemos que defendemos tres goles, sino que podemos ir por uno o dos más, porque estamos capacitados para eso”, señaló, dejando clara la intención ofensiva del equipo barranquillero.



Junior y Tolima en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay 2025-II Foto: Colprensa

Publicidad

El técnico también se refirió al aspecto mental y anímico, especialmente por el contexto del estadio Manuel Murillo Toro. “Vamos a salir con ilusión y actitud; lo fundamental es eso. Sabemos lo que hicimos en Barranquilla y Tolima querrá hacerlo acá, con su gente, en Ibagué. Trataremos de hacer lo mismo. Confío mucho en mis jugadores”, aseguró.

Sobre los nombres propios, Arias valoró el aporte de José Enamorado y Teófilo Gutiérrez, pero insistió en el funcionamiento colectivo. “José Enamorado y Teófilo Gutiérrez son dos jugadores muy importantes que aportan demasiado, pero en este juego de conjunto no se puede jugar solo. No puede ser que un jugador entre cinco minutos, haga un gol y sea la figura del partido. Sin duda son dos excelentes jugadores, pero fue el equipo el que funcionó”, afirmó.

Publicidad

Finalmente, el entrenador expresó su satisfacción por el momento que vive el club y dejó una frase que refleja su conexión con la hinchada. “Estoy muy feliz y orgulloso del momento en el que está Junior. Mi jugador es la gente”. No obstante, cerró con una advertencia clara: “Es un partido que no es fácil de jugar, porque pocas veces se está ganando 3-0 arriba. Es un encuentro peligroso y debemos mantener la actitud que hemos mostrado a lo largo del campeonato, con mucho esfuerzo y humildad”.